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龍山寺地下街申請29日復業被擋　北市要求下午會勘再決定

▲▼龍山寺地下街。（圖／翻攝自龍山寺地下街臉書粉專）

▲龍山寺地下街為因應此次疫情關係，自5月15日起暫時停業。（圖／翻攝自龍山寺地下街臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

因應三級警戒，台北市許多夜市、地下街屬於停業狀態，龍山寺地下街原盼29日能復業，不過台北市長柯文哲28日於記者會中提及，市場解封要先跟市場處、衛生局討論，因此於28日晚間接到市場處通知，要等到29日下午場勘後再做決定。對此，龍山寺地下街自治會會長洪文和表示，有點錯愕，但配合市府決策。

台北市市場處25日通知，龍山寺地下街、龍山商場自5月15起，停業至「疫情趨緩」，而廣州街夜市、梧州街夜市、西昌街夜市、華西街夜市、寧夏夜市等停業到6月28日，另外艋舺夜市、南機場夜市、公館夜市則停業到7月12日。

面對北市許多夜市休業，但部分夜市將於29日或7月12日起陸續恢復營業，市府有無統一規定、管制細節？柯文哲表示，這要分南萬華跟北萬華兩部分來看，市場解封要先跟市場處跟衛生局討論，特別是熱區南萬華要先申請；至於其他地區很清楚，目前就是不准內用，只能外帶，即使復業，也希望自治會能先從四分之一攤販開始開放，且戰且走來處理。

針對龍山寺地下街原本以為29日可以解封，結果28日被擋下來，龍山寺地下街自治會會長洪文和29日受訪時表示，這10多天都有擬定很多防疫措施守則，結果28日差不多晚上9時左右，市場處要他們等待29日下午跟衛生局的會勘再做決定，理由是因為柯文哲28日開記者會提到南萬華問題，儘管龍山寺地下街屬於中萬華，但龍山寺地下街會聽從市府決定，等到下午會勘後再做決定，目前攤位人員也沒什麼反映，就是配合決定。

被問到是否會覺得錯愕？洪文和坦言，「當然有點」，但還是配合市府決策，最重要的是衛生局希望給他們一些防疫動線措施；有些攤商認為解封比較好，畢竟有些人沒做生意無法生活，希望達到微解封，讓他們做生意。

至於因為28日晚上才通知，要等到29日下午會勘後才能做復業決定，是否有攤商白跑情況？洪文和說，正要看，不過公告就有寫，若29日要來的話，是要先對自己店舖裡面做清掃，畢竟一個半月來都是塵封狀態。

北市市場處副處長高群荐29日受訪時提及，並沒有臨時喊卡的問題，有些商家有意願想復業，他們有跟自治會兩邊溝通協調，因為已經停業一段時間，加上現在仍是疫情期間，自治會希望做好防疫前提再復業，也與市場處達成共識，會勘後再做決定。

高群荐強調，龍山寺地下街自治會與市場處溝通良好，市場處協調停業，對方都配合辦理，當然自治會內部有聲音希望復業，但因為龍山寺地下街不是夜市場域，若要復業，仍要和其他商場一樣把防疫作為做好，在兩邊有共識的狀況下，29日下午確認好後再決定是否復業。

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