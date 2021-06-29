傳Delta再增2例！屏縣府未否認：依指揮中心公佈為主

▲白牌計程車司疫調圖 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東秘魯返台境外移入祖孫感染Delta病毒，整起群聚12人，昨（28）日指揮中心宣布群聚12人中有8人驗出相同病毒株，不料今（29）日卻傳出指揮中心官員改口為10人。對於感染Delta傳出已增為10人，屏東縣政府沒有否認，只表示，依中央疫情流行指揮中心發佈為主。

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▲白牌計程車司機染疫圖 。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

根據屏東縣政府發佈新聞表示，枋山群聚感染案包含境外移入的秘魯嬤孫在內12名確診者，8名確診Delta變異株，分別是司機「14298」、乘客73歲男性案號「14409」、其同居友人71歲女性案號「14407」、同居友人15歲孫子案號「14408」、司機的太太案號「14595」、母親案號「14596」及其看護案號「14594」、共餐的友人案號「14410」、泡茶的「14412」。

但29日傳出又增2例感染Delta變異株；對此，屏東縣政府未否認，但表示，一切依中央疫情流行指揮中心發佈為主。

地方民眾表示，很關心枋寮確診果農病毒株的比對結果，如果也是Delta變異株，那Delta雖然可怕，至少可經疫調追查感染源，如果不是Delta變異株，要追查感染源可能要更花一番功夫了。

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