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立陶宛社福機構突湧入87筆捐款　愛心「全部來自台灣」

立陶宛的高風險懷孕中心湧進台灣人的愛心捐款（圖／翻攝自globalgiving網站）

▲台灣人愛心回報立陶宛的社福機構，表達疫情期間提供疫苗的謝意。（圖／翻攝自globalgiving網站）

 記者洪菱鞠／台北報導

疫情嚴峻時刻，立陶宛22日宣布向台灣捐贈2萬劑AZ疫苗，讓台灣人相當感動，也熱烈討論各種報恩方法，希望表達謝意，不少人選擇把愛傳遞出去，立陶宛的高風險懷孕中心表示近期突然收到多筆捐款，仔細一看發現，全都來自台灣，且愛心款項持續湧入。

暢銷作家張瀞仁28日在臉書PO文分享，指出收到立陶宛高風險懷孕中心的來信感謝，對方稱收到全球捐贈網（Global Giving）通知，機構有87筆新捐款，原心想「噢，可能他們是統計過去幾個月的捐款，一起寄給我吧」，當打開報告仔細一看之後，發現全部捐款都是來自台灣，還有人附上「來自台灣的愛」、「來自台灣的感謝」、「台灣愛立陶宛」，讓她極為震驚，「而且捐款還在持續進來！」

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立陶宛高風險懷孕中心人員表示，「我不知道怎麼表達我的感謝（三個愛心），人心的良善總是讓我驚奇。我希望我們國家捐給你們國家的疫苗可以拯救寶貴的人命（愛心），你們的善款也將拯救立陶宛人的生命（愛心），非常感謝！如果有天你（們）來立陶宛，歡迎到我們中心看看。」

張瀞仁在文中提到，「高風險懷孕中心主要支持弱勢懷孕婦女與寶寶：服務經濟狀況不好、或身心條件欠佳的孕媽與寶寶，這個專案會給孕媽諮商支持、以及幫寶寶買尿布、床等嬰兒用品。」

為感謝立陶宛，張瀞仁23日發起線上捐款活動，盼能在疫情期間幫上一點小忙，捐款機構主要選擇當地的非營利組織，除了支持弱勢懷孕婦女與寶寶高風險懷孕中心，另有Mothers' Union（媽媽聯盟）、Children Cancer Fund Rugut（兒童癌症基金），許多人看到後立即響應，用實際行動盡一份心力，展現出台灣人的溫暖善良。

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