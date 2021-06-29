台南安南家庭群聚事件擴大篩檢　同鄰里、社區居民共篩檢1332人

▲ 針對台南市安南家庭群聚事件，28日開始連續3天設立2處擴大篩檢站，針對確診者同鄰里之居民、安南區市民提供鼻咽PCR篩檢，共篩檢1332人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南市安南家庭群聚事件，市府除匡列接觸者進行採檢外，再擴大匡列確診者住家之同社區篩檢；28日上午開始連續3天設立2處擴大篩檢站，於安西自辦重劃區免費公有停車場，及安南果菜市場（花卉市場）針對確診者同鄰里之居民、安南區市民提供鼻咽PCR篩檢，共篩檢1332人。

28日上午於安西自辦重劃區免費公有停車場辦理，雖下著細雨仍不減民眾想藉由篩檢減少擔憂的渴望，此場次共篩檢262人，除預約的民眾以外，尚有不少現場排隊篩檢的里鄰市民，秩序良好無特殊殊事件。而為服務更多的市民，市府商請成功大學及成大醫院動員近40人，於安南果菜市場開6線進行採檢，三分局及市場管理人員亦全員動員指揮動線，直至夜間8時多結束第1070位民眾的採檢，成大醫院沈孟儒院長則親自坐鎮現場，讓人心頓時有著極大的安定；總計本篩檢專案第1天共計服務1332人。

29日上午8時30分至11時30分許，安西自辦重劃區免費公有停車場，仍持續提供服務；果菜市場亦提供全日8時至17時30分計1500人採檢，上午8時工作人員會先發號碼牌，號碼牌上面有「建議報到時間」以避免民眾久候，同時分散人流避免群聚，呼籲市民朋友善用及珍惜資源，並請前來接受服務時帶著平靜的心、戴好口罩、主動維持社交距離，「抗疫」需要全體市民朋友一起努力。

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