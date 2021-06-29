台北市夜市今起「微解封」　柯文哲祭條件：1／4攤位可先復業

▲北市夜市可自今起微解封，夜市自治會也將要求做好防疫措施。圖為饒河夜市入口要求民眾掃QR Code完成簡訊實聯制。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市近日COVID-19疫情有趨緩的現象，單日新增確診人數連日下降，市長柯文哲昨（28日）在記者會中宣布，除了仍屬於疫情熱區的南萬華之外，台北市的夜市可自今（29）天起「微解封」，市府將授權夜市自治會，先開放1/4的攤商復業，但必須符合防疫規定，僅供外帶、不得內用。

全國防疫三級警戒延長至7月12日，雖未下令全面禁止商業活動，許多夜市攤商因應防疫措施仍自主停業，無法符合防疫要求的也只能暫時歇業。柯文哲日前曾說，擔心疫情若持續下去，餓死的恐怕會比病死的多。柯文哲抱怨，每天看政論節目把台北講得好像很危險、地球都快毀滅了，但其實近日北市疫情有在慢慢趨緩。

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有鑑於此，柯文哲宣布要讓台北市的夜市有條件恢復營業。除了南萬華地區仍屬熱區，若要解封需採「申請制」，先與市場處和衛生局討論管制計畫，其餘各大夜市的自治會則可以自今日起先讓1/4的攤位開始復業。

中央疫情指揮官陳時中坦言，雖然餐飲業希望解封的聲音很多，但餐飲場所會脫下口罩有密切接觸，仍為感染高風險，因此希望先把餐廳和夜市的指引訂清楚，目前維持外帶不內用。

柯文哲決定讓北市夜市「微解封」，強調不要第一天就全部開業，先讓自治會管理，從1/4的攤位開始營業，「且戰且走」，同時也必須嚴格遵守中央的防疫規範，只准外帶、不得內用。

其實隨著近日確診人數，許多夜市攤商開始漸漸重新營業，逛街的人潮也慢慢回流，但和過去正常時候的人潮相比約只剩2成，餐飲業者還是靠外帶和外送苦撐。為因應即將逐步復業的情況，各大夜市自治會也要求攤商做好防疫工作，除了會在夜市出入口設置簡訊實聯制管控人群，也要求嚴格執行保持安全社交距離、戴好口罩，餐飲攤商也必須加裝遮罩，以避免病毒接觸。



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