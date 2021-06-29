　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北市夜市今起「微解封」　柯文哲祭條件：1／4攤位可先復業

北市夜市可自今起微解封，夜市自治會也將要求做好防疫措施。圖為饒河夜市入口要求民眾掃QR Code完成簡訊實聯制。（讀者提供）

▲北市夜市可自今起微解封，夜市自治會也將要求做好防疫措施。圖為饒河夜市入口要求民眾掃QR Code完成簡訊實聯制。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市近日COVID-19疫情有趨緩的現象，單日新增確診人數連日下降，市長柯文哲昨（28日）在記者會中宣布，除了仍屬於疫情熱區的南萬華之外，台北市的夜市可自今（29）天起「微解封」，市府將授權夜市自治會，先開放1/4的攤商復業，但必須符合防疫規定，僅供外帶、不得內用。

全國防疫三級警戒延長至7月12日，雖未下令全面禁止商業活動，許多夜市攤商因應防疫措施仍自主停業，無法符合防疫要求的也只能暫時歇業。柯文哲日前曾說，擔心疫情若持續下去，餓死的恐怕會比病死的多。柯文哲抱怨，每天看政論節目把台北講得好像很危險、地球都快毀滅了，但其實近日北市疫情有在慢慢趨緩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有鑑於此，柯文哲宣布要讓台北市的夜市有條件恢復營業。除了南萬華地區仍屬熱區，若要解封需採「申請制」，先與市場處和衛生局討論管制計畫，其餘各大夜市的自治會則可以自今日起先讓1/4的攤位開始復業。

許多業者因應疫情自主停業，柯文哲宣布自今日起夜市可有條件恢復營業。（讀者提供）

中央疫情指揮官陳時中坦言，雖然餐飲業希望解封的聲音很多，但餐飲場所會脫下口罩有密切接觸，仍為感染高風險，因此希望先把餐廳和夜市的指引訂清楚，目前維持外帶不內用。

柯文哲決定讓北市夜市「微解封」，強調不要第一天就全部開業，先讓自治會管理，從1/4的攤位開始營業，「且戰且走」，同時也必須嚴格遵守中央的防疫規範，只准外帶、不得內用。

其實隨著近日確診人數，許多夜市攤商開始漸漸重新營業，逛街的人潮也慢慢回流，但和過去正常時候的人潮相比約只剩2成，餐飲業者還是靠外帶和外送苦撐。為因應即將逐步復業的情況，各大夜市自治會也要求攤商做好防疫工作，除了會在夜市出入口設置簡訊實聯制管控人群，也要求嚴格執行保持安全社交距離、戴好口罩，餐飲攤商也必須加裝遮罩，以避免病毒接觸。


更多鏡週刊報導
好天氣憋不住　三級警戒下直擊夜市週末人潮回流
【鏡相人間】誰奪走了救人者的求救鈴　疫情下醫護的隱形壓力與心理創傷
【本土一哥慣老闆】惡意裁員、不給加班費　陳昭榮遭控慣老闆拗員工

 
ET快訊
秘魯嬤疫調足不出戶　上救護車前「關鍵幾分鐘」曝光
BNT、莫德納可免追打　《自然》期刊：mRNA疫苗2條件最久
「分流抗疫」惹怒陳昭榮　誇張對話曝！3人被無預警裁員
一家四口美國返台　怨防疫旅館「分房睡」太貴：要10萬元耶
台北市夜市今起「微解封」　柯文哲祭條件：1／4攤位可先復業

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／7月12日有望「微解封」？指揮中心09：30最新說明

「賈永婕不只善良還聰明」　醫曝她5／12發文：觀念很正確加100分

6天住7摩鐵確診！　鄉民曝光中壢旅宿王「特別職業」

「台灣人觀念真的顛三倒四」　醫點出這2件事：才該死好嗎

台北市夜市今起「微解封」　柯文哲祭條件：1／4攤位可先復業

台灣萬坪「疫苗基地」搶先看！　50億資金拼年底動工年產百萬劑

「分流抗疫」惹怒陳昭榮　誇張對話曝！3人被無預警裁員

秘魯嬤「足不出戶」！上救護車前關鍵幾分鐘曝光　疑與鄰交談

簡訊實聯制40天發出6.1億則　疫調人員認幫助有限

高檢署密令查「打AZ死亡案」　神祕組織曝光！追百人猝死真相

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

太投入！2人在家裡大跳性感舞蹈 下秒抓錯距離「抬腳飛踢友」笑翻

王思佳正面剛「要假大家就來假」　爆錄影遇到某女星..要遞小本本惹XD

孫協志、王仁甫錄《我難過》200人接唱　小刀也來了！畫面公開聽了超感動

LIVE／7月12日有望「微解封」？指揮中心09：30最新說明

「賈永婕不只善良還聰明」　醫曝她5／12發文：觀念很正確加100分

6天住7摩鐵確診！　鄉民曝光中壢旅宿王「特別職業」

「台灣人觀念真的顛三倒四」　醫點出這2件事：才該死好嗎

台北市夜市今起「微解封」　柯文哲祭條件：1／4攤位可先復業

台灣萬坪「疫苗基地」搶先看！　50億資金拼年底動工年產百萬劑

「分流抗疫」惹怒陳昭榮　誇張對話曝！3人被無預警裁員

秘魯嬤「足不出戶」！上救護車前關鍵幾分鐘曝光　疑與鄰交談

簡訊實聯制40天發出6.1億則　疫調人員認幫助有限

高檢署密令查「打AZ死亡案」　神祕組織曝光！追百人猝死真相

戴口罩也不脫妝！香奈兒「輕霧持久氣墊」顏值高　NARS推專業定妝課

LIVE／7月12日有望「微解封」？指揮中心09：30最新說明

獨／雲林阿北「自我解封」公園開喝　正義哥激勸遭扁「口罩浸血」

總是奮不顧身去愛！　面對失戀療傷期需要很長的三大星座

天使投手爆汗突然噴泉式嘔吐　臉色不對勁提前退場

平良海馬投手丘上「開無雙」　日媒爆料有弱點

WFH小心！男月噴2.4萬吃外送「暴肥100公斤」　嚴重呼吸中止釀禍

「賈永婕不只善良還聰明」　醫曝她5／12發文：觀念很正確加100分

柯宇綸合體館長「膝蓋超硬3大金句」霸氣瘋傳！　3Q跪了：我偶像

古娃娃鏟肉20Kg「XL→M號」菜單曝！9個月瘦出瓜子臉：罩杯也沒縮

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

生活熱門新聞

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

確診女台鐵+捷運北桃通勤　感染源不明急匡10人

憂染疫不敢回家住　確診男6天跑7家摩鐵

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

訂6公斤芒竟縮水！他看體重計當場氣炸

醫曝防疫下一步　「要準備解封計畫」

即／大雨夜襲紫爆　南台再濕3天

災害預報台北將破39℃　颱風爆發期出爐

士林「混蛋老闆果汁店」熄燈　當地人哭了

起底確診男6天住7家摩鐵　鄭文燦只給恐怖8個字

台北第一間「無老鍋」熄燈　北上10年永久停業

更多熱門

相關新聞

秘魯嬤上救護車前關鍵幾分鐘曝光　疑與鄰交談

秘魯嬤上救護車前關鍵幾分鐘曝光　疑與鄰交談

屏東一對從秘魯返台的祖孫，感染印度變異株Delta病毒，居家檢疫期間傳染給住隔壁的親戚。屏東縣長潘孟安表示，根據監視系統，秘魯嬤是「足不出戶」。這也讓外界好奇到底是如何傳染？據傳，這對祖孫在家中出現症狀時，出門走上救護車的幾分鐘，曾與鄰居短暫談話，是否因此傳染給對方還有待疫調釐清。

簡訊實聯制資訊多　疫調員認幫助有限

簡訊實聯制資訊多　疫調員認幫助有限

逾百人打疫苗後猝死恐湧訴訟潮　高檢署密令法醫研究所出動

逾百人打疫苗後猝死恐湧訴訟潮　高檢署密令法醫研究所出動

逆時中防Delta！　藍綠大咖齊喊「入境兩篩」

逆時中防Delta！　藍綠大咖齊喊「入境兩篩」

「Delta祖孫」疫調遭疑甩鍋　潘孟安：吹哨者還要被凌遲

「Delta祖孫」疫調遭疑甩鍋　潘孟安：吹哨者還要被凌遲

關鍵字：

鏡週刊新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

搶莫德納授權在台量產　台灣備戰疫苗2策略曝光

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

謝承均公開告白曾莞婷！網友猛敲碗：該閃婚了

快訊／7樓墜下！高雄「應屆畢業」女高中生亡

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

娶19歲嫩妹！窮大叔21年狂生15兒

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

歌手額頭鑲6.7億鑽石　4個月後感染急摘除

月薪3萬！小資女「貸款全投股票」慘賠光

惡意裁員、不給加班費　陳昭榮遭控慣老闆拗員工

確診女台鐵+捷運北桃通勤　感染源不明急匡10人

更多

最夯影音

更多
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面