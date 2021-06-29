「台灣人觀念真的顛三倒四」　醫點出這2件事：才該死好嗎

▲姜冠宇貼出Delta對英國的影響圖，呼籲好好打疫苗仍可保命。（圖／翻攝「姜冠宇醫師 Pro'spect」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

英國Alpha變種病毒肆虐台灣，現在印度Delta變種病毒又入侵屏東枋山。對此，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇表示，台灣人觀念真的顛三倒四，「再給我噴AZ沒有用，我會生氣喔」，「疫苗緩打」、「挑疫苗」才是該死好嗎？

姜冠宇28日在「姜冠宇醫師 Pro'spect」臉書說，Delta很恐怖嗎？它是讓超過46%兩劑接種、而且是大部分是AZ疫苗接種的英國疫情升溫了，但確診數升高歸升高，死亡率卻像平平的是沒有任何變化一樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼全台大規模接種疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

「再給我噴AZ沒有用，我會生氣喔。」姜冠宇指出，台灣人觀念真的顛三倒四，「對Alpha都沒保護力，在那邊風聲鶴唳Delta，『疫苗緩打』、『挑疫苗』才是該死好嗎？」

防範Delta，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中28日宣布，自國外入境一律集中隔離，從風險7國入境一律到集中檢疫所，其他地區可到防疫旅館，或自費入住集中檢疫所；另外，無論是否從7國入境，隔離期滿一律PCR篩檢，從7國入境進入隔離前，要加做1次PCR篩檢。而重點高風險7國是巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉。

▼因應Delta變異株，指揮中心三大加強措施。（圖／指揮中心提供）

