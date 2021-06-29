LIVE／7月12日有望「微解封」？指揮中心09：30最新說明

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全國三級警戒預計至7/12，各界相當關心是否有機會解封。不過，確診數雖有下降趨勢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中仍說，要先將相關指引及各行業的管理情況完成，如市場、夜市及餐廳等，並視民眾遵從度與專家討論訂定。而副指揮官陳宗彥今（29）日上午與各縣市首長召開全國防疫會議，預料於9：30記者會說明。

國內28日新增60例確診，為全國三級警戒以來最低點，而延長第二次的三級警戒，原預定在6/28可解封，但因陸續發生群聚事件，加上碰到暑假，為免過多人潮外出，指揮中心宣布延長至7/12。

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▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

針對7/12是否有望解封？陳時中在疫情記者會上表示，這段時間最重要工作是把相關指引完成，一方面要看看各行業的管理，比如市場管理，將來還有夜市、餐廳等等，要看大家的遵從度，也會參考WHO跟國外從三級往下降的相關指標，是否有合理性，也會再與專家討論。

Delta病毒的入侵，且疫苗覆蓋率尚不足，社會仍人心惶惶，但不少行業已經面臨生計考驗，部分餐飲業盼能進行「微解封」。不過，陳時中認為，餐飲業是目前可能產生最高風險的地方，因為民眾會脫下口罩密切接觸等行為，所以目前還是維持外帶不內用，待等到相關夜市或餐廳指引定出來，專家覺得可行後，才會考慮餐飲業可以「些微解封」。