確診者痊癒返家後　7成恐出現長期新冠病毒感染後症候群

▲醫師姜學斌表示，感染COVID-19的個案，在確診後60天或出院後30天的觀察，仍有72.5% 的個案會出現一個以上的後遺症。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

台灣累積新冠肺炎確診已破萬例，陸陸續續有許多國人治癒出院、或是離開防疫旅館返家休養，然而，在身體幾乎驗不到病毒，傳染他人的風險已經微乎其微之後，這些個案是否有留下任何後遺症呢？中國醫藥學院新竹附設醫院身心科醫師姜學斌提醒大家，即使已經返家之後，仍要持續觀察是否有「長期新冠病毒感染後症候群」。

醫師姜學斌指出，根據2021年5月在美國JAMA Network發表的一篇統合性研究，蒐集了全世界1974個硏究，最後篩選出45個硏究，共9751個患者，54%為男性，針對84項症狀進行分析後發現，感染COVID-19的個案，在確診後60天或出院後30天的觀察，仍有72.5% 的個案會出現1個以上的後遺症，平均症狀維持2-4個月，有些可能還長達6-8個月。

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姜學斌說，這些症狀包含有疲勞（40％）、呼吸困難（36％）、失眠（29％）、嗅覺異常（24％）、焦慮（22％）、久咳（17％）、味覺異常（16％）和憂鬱（15％）等。值得注意的是，雖然COVID-19感染後，主要侵犯器官是在肺臟，但是可以發現，有一半以上的長期新冠病毒感染後症候群的症狀，都是全身性的，並且與身心科有很大的關連。

姜學斌更指出，目前針對這些後遺症，還沒有特效藥可以使用，醫療能幫助的部分，主要在於症狀治療。而後遺症引發最大問題，主要是生活品質下降，試想，感染之後，每天覺得疲倦無力、食不知味、咳嗽，甚至出現長期失眠、憂鬱或是焦慮等情緒困擾的生活，任誰都不希望自己的生活變成如此。

▲感染COVID-19的個案，康復返家後，約有72％出現後遺症，疲勞是占最大比例。（圖／記者黃孟珍翻攝）

此外，醫師也建議確診者在治癒後，往往需要時間讓身心狀況恢復元氣，加上目前社會大眾對於感染者可能有些歧視與不友善，返家或返回職場後，或許會遭受更大的壓力。因此，家人、職場與社會大眾對於這群康復者的支持是很重要的。

最後，姜學斌也提醒，這篇論文因為是蒐集許多不同的科學實證作統合分析，因為每個硏究收案的COVID-19患者的嚴重度都不同，且要考慮有症狀的才會被寫成論文的選擇性謬誤，因為研究具有高異質性，很可能會高估症狀的嚴重度。

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