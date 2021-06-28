北農延燒？許淑華爆確診已達89例　環南市場恐增至53例

▲台北市衛生局疾管科長余燦華、台北市議員許淑華。（圖／翻攝自台北市議會直播）

記者袁茵／台北報導

北農爆發確診感染案件，台北市議會財建委員會28日要求四大公司、台北市產發局、市場處等相關局處備詢，北市市場處表示，從5月疫情爆發累計至今，北農共83人確診，環南市場44例。不過，台北市議員許淑華爆出，北農不只有83人確診，已達89位，而環南則是52位或53位，目前還在處理中，為何數字不公開？

台北市市場處長陳庭輝28日於台北市議會表示，北農自5月20日至6月26日已累計83例確診，北市31人，新北市50人，基隆2人，目前已有33人解列；此外環南市場44例確診，北投市場1例，東門市場1例，南門市場6例，永樂市場1例。

針對北農、環南市場確診數部分，許淑華質疑，目前北農83例、環南44例，有沒有可能繼續增加？北市衛生局疾管科長余燦華說，從目前趨勢來看，可能會再有增加，但該挖出來的都挖了，就看防治有無成效。

許淑華質疑，為什麼北市都不主動公布資料，得要議員來追？他調資料發現，北農人數可能不只如此，據了解現在是89人，環南則是52位或53位，現在都還在做處理，為什麼相關數字都不公開？也不上傳到衛福部疾管署足跡公布網裡面？

余燦華回應，都有做疫調，內部討論是20例以上才公布，並非蓋牌，會將議員們的意見帶回去。