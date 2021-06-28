台3線奧迪「飆車蛇行」影片瘋傳　駕駛辯：輪胎磨損打滑

▲1輛奧迪轎車，在台3線苗栗縣三灣段疑似飆車蛇行，警方調閱監視器後請車主前來說明。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

日前網路上流傳一段影片，1輛小客車在台3線苗栗縣三灣鄉路段，疑似蛇行甩尾過彎，讓後方車輛看的心驚膽戰；警方隨即調閱監視器追查並通知車主說明。經初步研判，疑似輪胎磨損造成打滑，至於詳細事發原因，警方還在釐清中。

苗栗警方表示，26日上午8時25分許，一部奧迪轎車於台3線103.6公里南下車道，疑似有蛇行且甩尾情事，整段影片被PO上網路後引起熱烈討論；警方為有效打擊危險駕車氣焰，立即調閱監視器以車追人，並通知車主前來說明。經警方聯繫車主後表示，是因為車輛輪胎久未更換，有過度磨損情況，才會導致駕車行經該處時發生打滑情形。

▲車輛打滑後，車主還下車檢視輪胎磨損狀況。（圖／記者黃孟珍翻攝）

不過，警方還是請車主儘速配合到案說明，以釐清是否涉及危險駕車。如有危險駕車情事，將依道路交通管理處罰條例舉發，處新臺幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰外，也將依刑法第185條公共危險罪，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，函送偵辦。

警方為有效維護台3線安全用路環境，例假日除每日夜間規劃守望勤務外，白天亦規劃巡邏勤務、測照及交通稽查等勤務作為，經統計，1月起至今針對三灣鄉大河路段計取締超速行駛446件、逆向行駛10件、違規迴轉62件，並將持續加強沿線交通稽查，呼籲民眾切勿駕車有蛇行、甩尾、競駛、競技等危險駕車行為，並勿超速行駛及遵守各項道路交通安全規則，以維護道路交通安全。

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