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詐團假好心匯20萬買醫療儀器　陽明交大退休教授遭騙近千萬！

▲▼ 國立陽明交通大學 。（圖／讀者提供）

▲國立陽明交通大學退休教授遭到詐騙老梗詐騙近上千萬。（圖／讀者提供）

記者林冠吟／新竹報導

國立陽明交通大學退休教授被詐近千萬！一名退休教授去年接到詐騙集團假冒檢察官，佯稱其身分遭到冒用，涉及多起刑案，若要自證清白，需要到法院進行公證，而這名退休教授竟還真的將銀行密碼都告訴假檢警，其畢生積蓄954萬元全遭盜領還不知，以為財產在法院安全的「公證」中，真警員上門通知還被誤認是詐騙集團。新竹地院審理後，判該詐騙集團的陳姓車手須賠償退休教授801萬。

據了解，國立陽明交通大學的退休教授，去年初接到詐騙電話，被詐騙老梗陸續騙光積蓄954萬元還渾然不知，接獲警方通知，還以為警方是詐騙集團，深信其財產都在「真檢警」那裡被安全的「監管」、「公證」，直到警方與退休教授的兒子連繫上，兒子帶著教授到警局作筆錄時，才驚覺自己的畢生積蓄全被騙光了！

詐騙集團以「中華電信客服人員」、「刑事警局葉超鴻隊長」、「台北地檢署吳文城主任檢察官」等名義，前後撥打電話給退休教授，表示其身分遭人冒用，涉及多起刑事案件，若要自證清白，必須到法院「公證財產」。

退休教授信以為真，交出自己名下金融帳戶網銀的帳號密碼，讓詐騙集團全數提領而空，詐騙金額更高達954萬元。而該名退休教授一次因為忘記某戶頭的錢，是用來購買「呼吸中止症」醫療儀器費用，要求詐騙集團匯回20萬元，詐騙集團為讓他深信不疑，竟還真的將20萬元匯回，而在這之後教授更持續被騙走500萬餘元。

新竹地院審理後，刑事部分依共同洗錢罪判車手陳男有期徒刑2年6月，該名教授也再對陳姓車手提起民事訴訟，求償損失的954萬元，不過法官認為其實際損失851萬餘元，判陳姓車手應賠教授801萬元。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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