打工賺外快誘騙同鄉移工當車手　桃園檢警破獲外籍車手8人到案

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警今年3月間掌握有某外籍移工以打工賺外快誘騙同鄉移工，提供金融帳戶給詐騙集團並擔任車手，並利用空閒幫忙提領現金，桃園警分局最近逮捕綽號「阿德」菲籍男子，並循線查獲共2男、6女等8名菲籍移工到案，起出贓款90萬餘元，警方偵訊後將「阿德」等8名男女共犯依詐欺罪嫌移送檢方偵辦，並追查其幕後詐團成員。

▲桃園檢警查獲非籍移工，以打工賺外快誘騙同鄉充當車手，當場查扣女車手提領贓款。（圖／記者沈繼昌翻攝）



桃園警分局指出，這起菲籍移工涉及詐騙車手案，今年3月間接獲檢舉指稱，39歲綽號「阿德」菲籍移工向同鄉誘騙經營網購副業，因擔心帳戶金流過於複雜不符台灣規定，希望同鄉提供帳戶幫忙提領客戶貨款，再請同鄉幫忙領錢，事後給予貨款2%至6%不等酬謝，算是另類打工賺錢方式，吸引不少菲籍移工青睞加入。

▲桃園檢警查獲非籍移工，以打工賺外快誘騙同鄉充當車手，當場查扣贓款90餘萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，部分菲籍移工樂得多賺外快加入，但亦有部分菲籍移工懷疑有詐，警方根據檢舉暗中蒐證，發現不少菲籍移工的工作是家庭看護，根據估算從3月至今，光是「阿德」為首的外籍車手集團，至少已提領逾500萬元現金，金額相當驚人。

桃園警方日前報請桃檢指揮偵辦，包括桃警外事科、桃園警分局與刑大等單位先後循線拘捕「阿德」等2男、6女到案，甚至還當場查扣菲籍女移工提領90萬餘元贓款。「阿德」辯稱，幕後是台籍詐騙集團成員都是單向與他聯絡，通知何時可從哪個帳戶領錢、領了錢後放在何處，他不知上游成員是誰，也無法從聯繫對方。警方偵訊後依詐欺罪嫌將「阿德」等9名共犯移送桃檢偵辦，並追查幕後詐騙集團成員到案。

▲桃園警察局長陳國進25日趕往桃園警分局，頒發破案獎金給專案人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，桃園警察局局長陳國進25日偕同義勇刑警大隊長吳裕松與桃園警友辦事處主任簡寶鋐一行人，趕抵桃園分局頒發破案獎金，嘉勉破獲菲籍移工車手案專案同仁辛勞。桃警呼籲，將針對外籍人士加強反詐騙宣導，並請雇主關懷聘用移工生活狀況，若有疑似遭詐騙異常狀況，請撥打165反詐騙專線查證或撥打110報案專線向警方報案。

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