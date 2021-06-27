　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網愛詐騙太猖狂　大媽、熟女「銀行一開門」就急著匯款

▲員警及時勸說並以案例阻詐成功。（圖／蘆竹警分局提供）

▲網愛詐騙太猖狂，銀行一開門就有2名女子不約同急著來匯款。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

詐騙真是太張狂，桃園市某銀行南崁分行上午9時才一開門，「碰巧」就有69歲張姓女子與37歲阮姓女子遭到網戀男友詐騙急著來匯款，都是未婚的2女在未見過面男友的甜言密語攻勢下，打算分別匯出52萬、30萬元，幸遇機警行員及員警耐心勸導，成功保住芳心寂莫張、阮2女的積蓄。

▲▼網戀男友都以通訊軟體甜言蜜語欺騙單身女子。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼網戀男友都以通訊軟體甜言蜜語欺騙單身女子。（圖／蘆竹警分局提供）

▲網愛詐騙太猖狂，銀行一開門就有2名女子不約同急著來匯款。（圖／蘆竹警分局提供）

25日上午9時許，銀行一開門就有兩名神色慌張的女子不約而同欲臨櫃匯出大筆款項，行員警覺有異立即通報警方到場協助了解。蘆竹分局南崁派出所警員李奕緯、張國鋒獲報後趕赴現場，其中一名張姓女子日前在通訊軟體LINE上認識一名自稱是義大利工程師的男子，該男子先以甜言蜜語取信當事人，然後以船舶上的汽缸故障急需更換零件為由，要求「親愛的」將貨款15800歐元(約新台幣527453元)匯至境外指定之帳戶幫助他，張女為了讓男子儘快完成工作來台找她，信以為真前往銀行準備匯款，經員警耐心說明勸導，並協助查證後始知遭受詐騙。

▲▼網戀男友都以通訊軟體甜言蜜語欺騙單身女子。（圖／蘆竹警分局提供）

▲員警及時勸說並以案例阻詐成功。（圖／蘆竹警分局提供）

同一時段另一名阮姓熟女也準備匯款，她則是在社群軟體Facebook上認識一名自稱是香港人的男子，詐騙手法相似，一樣是以甜言蜜語先獲得當事人信任，再以母親生病急需用錢為由，向當事人商借新台幣30萬元，阮女不疑有他，前往銀行匯款，經查證發現男友在香港卻要阮女滙錢至臺灣帳號內，明顯有詐戳破男友謊言，經員警及行員勸說下，才知道全部都是一場騙局。

蘆竹分局呼籲，詐騙老梗手法換湯不換藥，民眾若遇到類似網路交友要求匯款，切記要詳加求證，可撥打165或請警方到場，以避免掉入詐騙陷阱。

►國際牌熱銷料理家電 宅在家煮食都方便

ET快訊
屏東Delta病毒感染鏈擴大！　「這2類人員」更危險
全台要做4件事堵Delta！　醫害怕曝「指揮中心還有時間準備
疫情悶壞了！土城2女騎車夜遊　下山摔破頭1人亡
7／12有機會解封！醫曝原因：只是需要勇氣　但有一變數

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網愛詐騙太猖狂　大媽、熟女「銀行一開門」就急著匯款

疫情悶壞了！2女騎車相約夜遊山區…下坡慘摔頭破血流1人亡

不讓跨性別大學生「住女宿」！教官嗆：你到底是男是女　判賠12萬

外送員遭無照男撞噴「耳冒鮮血手抽搐」　王薇君路邊喚：別睡著！

抓學生逃票！副站長提「罰3萬」遭調查　向校方求償20萬遭駁回

快訊／嘉義透天厝疑遭縱火　「4人受困火場」消防員急速救援

高雄勇消摔進700℃油槽！手腳「皮肉分離」　基層淚喊：撐住啊！

快訊／萬華公寓飄屍臭！鄰居急報案　破門驚見「男子明顯死亡」

戴口罩放個垃圾…與祕魯返台嬤打招呼就中！民驚：Delta也太可怕

肝炎父北上工作失聯！花蓮妹焦急報警…協尋結果糗了

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

3歲弟為家人下廚「切菜超熟練」　童音貼心叮嚀拿刀要注意萌翻❤

屏東12確診Delta！2村升四級？　潘孟安急喊：沒有要封城、封村

確診婦剖腹產子「母乳有抗體」　產後短暫分離...堅持擠奶護寶寶

台灣鯛無視三級警戒灌爆日月潭　部落防疫站痛斥：開什麼玩笑！

網愛詐騙太猖狂　大媽、熟女「銀行一開門」就急著匯款

疫情悶壞了！2女騎車相約夜遊山區…下坡慘摔頭破血流1人亡

不讓跨性別大學生「住女宿」！教官嗆：你到底是男是女　判賠12萬

外送員遭無照男撞噴「耳冒鮮血手抽搐」　王薇君路邊喚：別睡著！

抓學生逃票！副站長提「罰3萬」遭調查　向校方求償20萬遭駁回

快訊／嘉義透天厝疑遭縱火　「4人受困火場」消防員急速救援

高雄勇消摔進700℃油槽！手腳「皮肉分離」　基層淚喊：撐住啊！

快訊／萬華公寓飄屍臭！鄰居急報案　破門驚見「男子明顯死亡」

戴口罩放個垃圾…與祕魯返台嬤打招呼就中！民驚：Delta也太可怕

肝炎父北上工作失聯！花蓮妹焦急報警…協尋結果糗了

黃珊珊曝疫調最大問題　「就跟當時獅子會會長一樣」

大谷翔平震撼美職　日球評：專職打者單季50轟

嘉縣推AI科技考數學　永慶、竹崎高中AI科技特招登場　

嘉義縣檢討1-5類施打　疫苗殘劑數量少採預約制

圍堵Delta病毒！屏東楓港、善餘全面打疫苗　篩檢站一早爆人潮

全台「大埔」太多　嘉義縣爭取曾文水庫正名難度高

曾之喬曝「隋棠曾幫忙一件事」！激動落淚：對我人生有很大影響

福斯推紀念版Golf GTI Clubsport 45！比台灣首批限量還難搶

ICU名醫教「簡單3步驟」分出真假血氧機！　釣出一票受害者哭哭了

讓他沒有遺憾！癌末男想回老家看一眼　慈院「心蓮旅行社」圓夢

社會熱門新聞

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

高雄勇消摔進700℃油槽！手腳「皮肉分離」

肝炎父北上工作失聯！花蓮妹報警協尋糗了

外送員遭撞狂流血抽搐　王薇君喚：別睡著！

疫情悶壞！2女相約夜遊下山慘摔1人亡

即／萬華公寓飄屍臭　破門驚見男子死亡

每天靠30元過活…7旬拾荒嬤等紅燈　遭騎士「比中指」

嘉義透天厝遭縱火　4人受困火場

欲罰逃票學生3萬元　副站長遭政風調查

即／婦蒸蘿蔔糕瓦斯外洩爆炸慘死

詐團吸金2億　首腦妹只做2個月就幫撈9543萬

即／北市男打營養針步出診所倒地亡

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

影／6少年洗車場砸泡沫玩太HIGH　壽星未戴口罩GG了

更多熱門

相關新聞

詐團吸金2億　首腦妹只做2個月就幫撈9543萬

詐團吸金2億　首腦妹只做2個月就幫撈9543萬

男子杜禹翰、杜凱玲兄妹檔，2016年以菲律賓雙龍國際集團負責人身分，招攬民眾投資高報酬率的「詠澤泰RICH水牛島土地開發案」，在台灣吸金2億多元後，在檢調行動前就潛逃出國，遭發布通緝。杜女2020年遭押解回台，台中地院審結，認定杜女參與詐騙集團期間共吸金9543萬元，依違反銀行法判2年6月。其哥哥杜禹翰仍在通緝中。

搶到3台血氧機！一夾「女兒小綿羊」測出88

搶到3台血氧機！一夾「女兒小綿羊」測出88

曾受詐騙易再被騙　詐騙手握舊資料再度坑害

曾受詐騙易再被騙　詐騙手握舊資料再度坑害

吸血版紓困貸款　失業媽顧小孩慘被騙

吸血版紓困貸款　失業媽顧小孩慘被騙

詐團太猖獗　高雄警衝台南抓車手3人組

詐團太猖獗　高雄警衝台南抓車手3人組

關鍵字：

網愛詐騙猖狂銀行匯款

讀者迴響

熱門新聞

美女主播報完Delta病毒　下秒目睹失控人潮嘆氣了

搶不到紓困貸款沒關係！這間銀行推「50萬大額貸款」　年息僅0.01％

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

張雅琴立體口罩狂滑落！　低頭脫罩全程播出

「大眼仙妹」報案找失聯爸　網暴動：岳父還好嗎

童星9歲爆紅卻淪「挖垃圾桶食物果腹」！悽慘身世曝

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

64歲喜翔「吃超商6星期」慘停工！

互看不順眼、最容易吵架的3組星座

西南風「增強灌水」　明起南台灣開炸

2歲隨父到深山生活41」！男子不知世上有女人

染疫被誤診「肺癌末期」！仁武群聚案逆轉

巨大毛跟鞋遺落馬路　網放大笑噴

紙箱裝可憐喵！網見12字澄清笑翻

更多

最夯影音

更多
趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」
進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面