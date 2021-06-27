網愛詐騙太猖狂　大媽、熟女「銀行一開門」就急著匯款

▲網愛詐騙太猖狂，銀行一開門就有2名女子不約同急著來匯款。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

詐騙真是太張狂，桃園市某銀行南崁分行上午9時才一開門，「碰巧」就有69歲張姓女子與37歲阮姓女子遭到網戀男友詐騙急著來匯款，都是未婚的2女在未見過面男友的甜言密語攻勢下，打算分別匯出52萬、30萬元，幸遇機警行員及員警耐心勸導，成功保住芳心寂莫張、阮2女的積蓄。

▲▼網戀男友都以通訊軟體甜言蜜語欺騙單身女子。（圖／蘆竹警分局提供）

25日上午9時許，銀行一開門就有兩名神色慌張的女子不約而同欲臨櫃匯出大筆款項，行員警覺有異立即通報警方到場協助了解。蘆竹分局南崁派出所警員李奕緯、張國鋒獲報後趕赴現場，其中一名張姓女子日前在通訊軟體LINE上認識一名自稱是義大利工程師的男子，該男子先以甜言蜜語取信當事人，然後以船舶上的汽缸故障急需更換零件為由，要求「親愛的」將貨款15800歐元(約新台幣527453元)匯至境外指定之帳戶幫助他，張女為了讓男子儘快完成工作來台找她，信以為真前往銀行準備匯款，經員警耐心說明勸導，並協助查證後始知遭受詐騙。

▲員警及時勸說並以案例阻詐成功。（圖／蘆竹警分局提供）

同一時段另一名阮姓熟女也準備匯款，她則是在社群軟體Facebook上認識一名自稱是香港人的男子，詐騙手法相似，一樣是以甜言蜜語先獲得當事人信任，再以母親生病急需用錢為由，向當事人商借新台幣30萬元，阮女不疑有他，前往銀行匯款，經查證發現男友在香港卻要阮女滙錢至臺灣帳號內，明顯有詐戳破男友謊言，經員警及行員勸說下，才知道全部都是一場騙局。

蘆竹分局呼籲，詐騙老梗手法換湯不換藥，民眾若遇到類似網路交友要求匯款，切記要詳加求證，可撥打165或請警方到場，以避免掉入詐騙陷阱。

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