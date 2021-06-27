桃園新增3例是「1傳20人」的朋友　居隔期間無症狀採檢確診

▲鄭文燦27日下午召開防疫會議，公布確診者足跡與說明相關事項。（圖／記者楊淑媛翻攝）



記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

指揮中心27日宣布台灣本土病例新增88例，其中桃園再增3例，累計確診人數807人，桃園市長鄭文燦也在下午召開防疫記者會，公布確診足跡與說明相關事項。衛生局長王文彥表示，27日新增的3例都在居家隔離期間採檢為陽性確診，其中13091為指標個案，1人就傳染了將近20個朋友，27日確診的3人皆為無症狀確診，不過由於案13091的這群朋友生活較為多元，疫調相對複雜，衛生局仍在釐清其相關足跡當中。

王文彥指出，27日新增的3名確診者皆為案13091群聚的衍生，案13091含他在內其家族已有8人確診，感染範圍更一度擴大到其職場和朋友群當中，而27日新增的這3名確診者就是他的朋友群之一，累計已有20位朋友確診，傳染力相當驚人。而這3人原定28日居家隔離期滿，市府依規定對3人進行採檢，發現3人皆為無症狀確診，暫無公共場所足跡史，但也由於案13091確診前和這群朋友的生活較為多元，足跡也相對較為複雜，詳細疫調衛生局仍在釐清，但也可以發現確診者的傳染途徑，通常都會衍生至家庭、朋友與職場。