假補助真詐騙 ！紓困認清正當門路　網路推銷小心成為人頭帳戶

▲為防止民眾遭詐騙，警方將相關詐騙訊息傳至與民眾聯繫的各群組，提醒大家勿受騙，並前往超商向民眾宣導。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國三級防疫警戒，民眾工作受到影響導致收入銳減，詐騙集團看準時機，透過社群網站也推出紓困方案，刊登短期周轉、代辦紓困及代辦低率貸款等訊息，致使民眾遭詐騙，甚至淪為人頭帳戶，花蓮新城分局在與轄區民眾聯繫的各群組，提醒大家勿受騙，並前往超商宣導為，防止民眾遭詐騙，





新城分局表示，詐騙集團的詐騙手法層出不窮，在疫情期間利用紓困話題，例如利用臉書、line等通訊軟體發布貼文，標榜提供紓困方案，可「小額借貸」、「支票貼現」、「身分證借貸」及「銀行代辦」等，若有民眾因工作受影響，急需現金生活，想辦理紓困貸款，就會透過貼文內的通訊ID，與對方取得聯繫，接著詐騙集團會要求受騙民眾將身分證、提款卡及存摺拍照上傳並提供密碼，聲稱要做「審核」，隨後再要求民眾至超商將金融卡寄出，以他人的帳號當作人頭帳號騙取他人財產。





新城分局呼籲，民眾可加入Line 165反詐騙宣導官方帳號，以隨時掌握第一手反詐騙資訊，避免成為詐騙集團眼中的肥羊，若遇有疑似詐騙的情形請立即撥打165反詐騙專線或110查證，切勿輕易聽取詐騙集團的話術。

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