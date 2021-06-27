祕魯祖孫從桃機搭「防疫租賃車」　恐成破口？桃園衛生局回應了

▲屏東一對祖孫自秘魯返台確診，確定感染Delta病毒株，桃園市也緊急追查當日祖孫乘坐的防疫租賃車相關情形。（圖／記者李毓康攝）



記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

屏東一對祖孫自秘魯返台後確診，病毒株檢驗確認為Delta病毒株，傳染力更勝於英國Alpha病毒株，各界也相當關心這對祖孫的返台路徑。桃園衛生局長王文彥對此回應，該對祖孫並非搭乘防疫計程車，而是搭乘防疫租賃車回屏東，初步了解該對祖孫原本欲返回台中，但因台中無合適條件隔離才返回屏東娘家，至於當日駕駛防疫租賃車的司機，市府也已掌握為新北市民，已密切和相關縣市聯繫並協助疫調，請民眾不須恐慌。

桃園市長鄭文燦指出，桃園國際機場自去年建立防疫計程車制度，其中533輛防疫計程車主要針對北北桃短程載送；防疫租賃車則針對中長途載送；防疫巴士為長途載送。除防疫計程車是桃市府與桃機共用外，其餘皆由桃機公司召募安排。根據市府掌握到的資料，該對祖孫搭乘租賃車返回屏東，若其他地方縣市有需要相關疫調，桃市府也會全力來協助，確保只要是在桃園的足跡疫調一定都是精準的。

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王文彥則補充，由於該對祖孫戶籍在台中，原欲返回台中進行居家檢疫，但由於其在台中的房子無法滿足一人一室的條件，因此改往屏東娘家進行居家檢疫，目前市府已和台中市取得聯繫，疫調也相當清楚；同時也掌握到，當天開租賃車協助祕魯祖孫返家的司機為新北市民，也已和新北市積極聯繫掌握司機的相關疫調足跡，4縣市的疫調配合算是相當完整，請民眾不必恐慌。