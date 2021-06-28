台南市府協力　助企業落實交通車防疫措施

▲台南市勞工局會同警察局協助企業移工交通車做好防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲關心台南移工健康，特別指示轄內所有移工宿舍加強查察，並針對移工宿舍配有交通車的部分，一併落實稽核，勞工局查核過程中發現移工上下車地點有安全疑慮，後經警察局的現場會勘及協助，順利讓移工在保持社交安全距離的前提下，亦可安心上下車、同時避免影響他人行車安全，形成多贏局面。

勞工局王局長鑫基表示，6月23日於交通車防疫查察時，發現移工宿舍配置的交通車上下車地點不甚理想，因車道受限，只能臨停，若停到對面車道，移工夥伴們則必須穿越馬路搭乘車輛，不但險象環生、也影響用路人行車安全。6月24日勞工局特別透過跨局處防疫會議尋求協助，黃偉哲市長表示，因應疫情要求交通車應採梅花座方式，相對交通車接駁量將會加倍、請各機關間互相支援並盡速處理民眾問題、落實防疫。

6月25日警察局方仰寧局長協請永康分局呂分局長共同會勘規劃改善方案，6月26日上午6時許，長宏人力公司已將交通車路邊臨停接駁導引至國際紡織公司舊廠區內停放接駁，現場移工依公司規劃分區排隊候車，再依序上車，有遵守防疫規定，佩戴口罩及保持社交距離，永康分局龍潭所同仁在場協助，現場秩序良好，動線、交通均順暢，讓移工夥伴們在保持社交安全距離的狀況下落實防疫，也解決多年來臨停接駁的問題。

勞工局長王鑫基表示，很感謝警察局人員的協助，也感謝事業單位、仲介公司以及移工夥伴們的配合，３級警戒期間大家生活或許多了很多不便，但為了大家的健康，謹慎、確實的落實防疫措施是每個人的責任，勞工局在查核的過程裡，也會持續提供各種多國語言防疫海報、DM，協助雇主和移工夥伴們宣導相關防疫資訊，若雇主或市民有海報之需求，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），勞工局將免費郵寄給民眾，大家一同為防疫努力。

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