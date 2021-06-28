　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市府協力　助企業落實交通車防疫措施

▲台南市勞工局會同警察局協助企業移工交通車做好防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局會同警察局協助企業移工交通車做好防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲關心台南移工健康，特別指示轄內所有移工宿舍加強查察，並針對移工宿舍配有交通車的部分，一併落實稽核，勞工局查核過程中發現移工上下車地點有安全疑慮，後經警察局的現場會勘及協助，順利讓移工在保持社交安全距離的前提下，亦可安心上下車、同時避免影響他人行車安全，形成多贏局面。

▲台南市勞工局會同警察局協助企業移工交通車做好防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王局長鑫基表示，6月23日於交通車防疫查察時，發現移工宿舍配置的交通車上下車地點不甚理想，因車道受限，只能臨停，若停到對面車道，移工夥伴們則必須穿越馬路搭乘車輛，不但險象環生、也影響用路人行車安全。6月24日勞工局特別透過跨局處防疫會議尋求協助，黃偉哲市長表示，因應疫情要求交通車應採梅花座方式，相對交通車接駁量將會加倍、請各機關間互相支援並盡速處理民眾問題、落實防疫。

▲台南市勞工局會同警察局協助企業移工交通車做好防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

6月25日警察局方仰寧局長協請永康分局呂分局長共同會勘規劃改善方案，6月26日上午6時許，長宏人力公司已將交通車路邊臨停接駁導引至國際紡織公司舊廠區內停放接駁，現場移工依公司規劃分區排隊候車，再依序上車，有遵守防疫規定，佩戴口罩及保持社交距離，永康分局龍潭所同仁在場協助，現場秩序良好，動線、交通均順暢，讓移工夥伴們在保持社交安全距離的狀況下落實防疫，也解決多年來臨停接駁的問題。

▲台南市勞工局會同警察局協助企業移工交通車做好防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局會同警察局協助企業移工交通車做好防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局會同警察局協助企業移工交通車做好防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，很感謝警察局人員的協助，也感謝事業單位、仲介公司以及移工夥伴們的配合，３級警戒期間大家生活或許多了很多不便，但為了大家的健康，謹慎、確實的落實防疫措施是每個人的責任，勞工局在查核的過程裡，也會持續提供各種多國語言防疫海報、DM，協助雇主和移工夥伴們宣導相關防疫資訊，若雇主或市民有海報之需求，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），勞工局將免費郵寄給民眾，大家一同為防疫努力。

「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色

ET快訊
快訊／新北2人接觸Delta確診者！侯友宜公布最新篩檢結果
終於等到！超商「大杯美式、拿鐵買1送1」　限時2天
鄰居倒垃圾打招呼竟確診！潘孟安公布祕魯嬤監視系統比對結果
直擊「台鐵通勤車廂大爆滿」　PTT酸炸：Delta會自律
快訊／一台免申報！國外自購「醫療用血氧機」規定鬆綁
都是超級傳播者！不只屏東司機　他染疫1傳5後死亡
李㼈17歲校花女兒撩髮「露白皙美背」！　超高顏值電暈網友
「三點黑星」超胸女身分起底！裸拍原因曝：要讓男友開心

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防疫也不忘防水災　林姿妙視察抽水站要大家防汛準備

安南區擴大篩檢計畫啟動　黃偉哲：與確診者足跡重疊者前往篩檢

因應Delta變種病毒入侵　嘉義市擴大篩檢量能

捐助嘉義市4醫院防疫物資　江啟臣：應超前部署購二代疫苗

因應暑期可能復課 　郭信良籲補教及短代教育人員納入接種名冊

嘉義縣排除2猝死案與接種疫苗有關　下修72至74歲民眾施打

台南市府協力　助企業落實交通車防疫措施

彰化市長震怒「不二坊排隊超長」　店家退讓拉下鐵門：改電話預約

28歲孫同意找對象、小情侶被迫分居…　竟和打疫苗有關

日月潭恢復美麗原貌誘人犯罪　裸背女偕男友越封鎖線雨中擁抱自拍

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

張新成梁潔開房「被問保險套」：自備2盒！　忍不住親她結果又交換了…少女式崩潰ＸＤ

前車壓車+急彎、後車雙黃線超車 2三寶撞一團...驚險畫面引網論戰

防疫也不忘防水災　林姿妙視察抽水站要大家防汛準備

安南區擴大篩檢計畫啟動　黃偉哲：與確診者足跡重疊者前往篩檢

因應Delta變種病毒入侵　嘉義市擴大篩檢量能

捐助嘉義市4醫院防疫物資　江啟臣：應超前部署購二代疫苗

因應暑期可能復課 　郭信良籲補教及短代教育人員納入接種名冊

嘉義縣排除2猝死案與接種疫苗有關　下修72至74歲民眾施打

台南市府協力　助企業落實交通車防疫措施

彰化市長震怒「不二坊排隊超長」　店家退讓拉下鐵門：改電話預約

28歲孫同意找對象、小情侶被迫分居…　竟和打疫苗有關

日月潭恢復美麗原貌誘人犯罪　裸背女偕男友越封鎖線雨中擁抱自拍

快訊／接觸「可能感染Delta」枋寮確診者　北市2市民PCR結果出爐

與鄰交惡竟縱火！先刺輪胎再回頭燒車　花蓮男：想逼他搬家

等不到病床！染疫男返家卻被房東擋門外　心酸1幕曝光

最有錢／神奇k線教你翻倍賺？大絕招抓5倍飆股起漲點

肌力不流失！長者居家防疫動起來　5招日常運動「增肌」顧健康

C羅3年後也老去！就差1座世足賽冠軍　明年彌補遺憾成就完美生涯

國際油價創2018年10月來新高　市場關注OPEC+ 將自8月增產力道

男上腹痛誤為胃潰瘍　內視鏡取出3公分大膽管結石

印尼醫生9成打「科興疫苗」！6月已30例染疫亡　至少10人打完第2劑

防疫也不忘防水災　林姿妙視察抽水站要大家防汛準備

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

彰化市長怒「不二坊排隊長」　店家改電話預約

日月潭恢復美麗原貌誘人犯罪

28歲孫同意找對象　竟和打疫苗有關

斷航14天物資上岸　蘭嶼1hr物資掃光

爆紅音樂劇讓「雲林虎尾興中里」怒

快篩連揪3確診者　南投考慮加場

全台「大埔」太多　曾文水庫正名難度高

台南安南區家庭群聚案將擴大篩檢

嘉義驚傳「知名網紅殞落」百萬車變形

補教及短代教育人員納入接種名冊

台南提供快篩試劑予診所使用

台南協力助企業落實交通車防疫

嘉義縣排除2猝死案與接種疫苗有關

紓困生活補貼有配偶新住民可請領

更多熱門

相關新聞

台南第二起Gogoro充電站起火

台南第二起Gogoro充電站起火

台南市北區成德公園28日凌晨傳出Gogoro充電站起火，消防局出動消防人車迅速馳抵，以滅火器將火勢撲滅，並通報台電人員到場進行斷電及聯絡Gogoro派員到場檢視，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市安南區家庭群聚篩檢為陰性

台南市安南區家庭群聚篩檢為陰性

曾文等4水庫總蓄水量將破4億萬噸

曾文等4水庫總蓄水量將破4億萬噸

台南安南區家庭群聚案將擴大篩檢

台南安南區家庭群聚案將擴大篩檢

北市這批人全打莫德納！9萬劑7月2日開放接種　年齡擬下修至72歲

北市這批人全打莫德納！9萬劑7月2日開放接種　年齡擬下修至72歲

關鍵字：

台南企業交通車防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

預估「最快降級」時間　醫：其實我沒有悲觀

八大停業　酒店妹揪一票姐妹飛澳：通通撈回來

《愛玩客》男星出櫃「宣布已結婚」！

女全裸露「三點黑星」！派出所當背景

王子「3年姐弟戀」疑終結！　IG告別女方祝福

港點添好運「合體」柯文哲　粉專慘被出征

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

又有女網友被騙色！鳳梨放狠話：妳們太離譜

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面