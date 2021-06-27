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北市這批人全打莫德納！9萬劑7月2日開放接種　年齡擬下修至72歲

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲中央預計7月1日配發莫德納疫苗給各地方政府，北市擬於6月30日、7月1日開放網路預約，7月2日開放接種。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心26日表示，目前274萬劑莫德納新冠疫苗將陸續完成檢驗封緘，預計於7月1日起，陸續配送至地方政府衛生局及指定醫療院所，並開放第一類至第八類對象接種。台北市副市長蔡炳坤27日表示，7月1日預計配到逾9萬劑莫德納疫苗，並預計在7月2日開放接種，年紀可望下修至72歲以上長者。

關於中央將於7月1日配發莫德納疫苗，蔡炳坤27日下午接受《ETtoday新聞雲》訪問，他表示，之前中央撥疫苗時，都是到了時間才告知數量，使各縣市作業比較匆忙，這次26日就有列表，清楚得知接下來莫德納配發會分2梯次，分別為7月1日、7月8日。

▲▼台北市疫情記者會，市長柯文哲，副市長蔡炳坤。（圖／台北市政府提供）

▲台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／台北市政府提供）

蔡炳坤指出，莫德納疫苗與AZ疫苗保存溫度不同，得保存於攝氏零下20度，他和台北市長柯文哲25日有到疾管科，確定共有3個大冰箱可存放莫德納疫苗；北市7月1日將獲配逾9萬劑莫德納疫苗，7月8日會有逾6萬劑，「這樣就很好規劃。」

蔡炳坤提及，此次北市接種疫苗的合約診所將有增加，從最一開始的132家，增加至213家，此外還有12家聯醫門診部、34家醫院，總計為260家合約醫療院所開放民眾接種疫苗。

蔡炳坤說，此次將於6月30日、7月1日開放預約，7月2日開始施打，由於莫德納一瓶可以打14人到15人，目前算起來可以開放下修到72歲以上長者施打，至於另一批則於7月9日開放施打，該批應可讓70歲以上長者施打疫苗。

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

不過，蔡炳坤也提到，由於之前85歲以上長者對AZ疫苗有擔憂，所以還有一些人還沒接種疫苗，這次開放預約的話，全部都會是莫德納疫苗，先前的AZ疫苗則已經快要打完，截至26日只剩下大約5％左右。

另外，關於中央預計開放第七類人員施打，蔡炳坤表示，這個是由中央各部會相對應主管機關統一造冊，例如保母就是由衛福部造冊，並將疫苗送到指定醫院施打，不會算在配送給地方政府的疫苗量裡面。

最後，蔡炳坤說，詳細細節和具體規劃，將在28日開會討論並公布，呼籲大家盡量上網預約，方便市府準備疫苗和場地，並於預約時段抵達現場即可。

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