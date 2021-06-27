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台南安南區家庭群聚案將擴大篩檢　黃偉哲：與確診者足跡重疊者前往篩檢

▲市長黃偉哲呼籲民眾，不要轉傳未經證實的疫情消息，因對當事人而言確診染是不幸的事情。林悅翻攝

▲台南市長黃偉哲呼籲與確診者足跡重疊的民眾提高警覺，立即自我健康監測，並可向台南各區篩檢站預約篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心27日宣布全國新增88例本土病例，台南新增8例本土確診個案，市長黃偉哲呼籲與確診者足跡重疊的民眾提高警覺，立即自我健康監測，並可向台南各區篩檢站預約篩檢，如有疑似症狀，請速聯繫南市24小時防疫專線06-2880180，切勿隨意趴趴走。

台南市安南區27日新增8例本土確診個案，為案14683、14714～14718以及14735、14736，包括同家族之外祖父母、女兒、外孫等成員。該家庭群聚案已匡列104人、居家隔離24人、自我健康監測80人。市府也已公布個案足跡，請民眾留意是否與確診者足跡重疊，即時防堵傳染鏈延伸。

▲台南市長黃偉哲呼籲，凡是有去過確診者足跡的地方，果菜市場攤商請前往篩檢站篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，針對安南家庭群聚規劃應變措施，在精準疫調方面以手機定位，針對該案件疑似感染原，將送血清抗體分析；針對確診者檢體，則已送中央實驗室病毒基因定序，待確認何種病毒後再行公布。該案總計匡列104人已全數完成PCR採檢，其中88人為陰性，其餘報告尚未出，相關涉足地點皆已完成清消。

市府已實施擴大篩檢計畫，與確診者同一社區的民眾於27日篩檢完成，確診者居住之鄰里將於28日上午在安西自辦重劃區免費公有停車場設立篩檢站，下午則會在安南果菜市場設立大型篩檢站，民眾若有與確診個案足跡相同者可至前述篩檢站進行篩檢。

▲台南市長黃偉哲呼籲，凡是有去過確診者足跡的地方，果菜市場攤商請前往篩檢站篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有關屏東群聚案件，針對屏東案14298，台南市匡列的4名接觸者（2名居家隔離者及2名自我健康監測者）皆已送集中檢疫所收治；籲請6月6日之後去過屏東縣枋山鄉之台南市民，於就醫時主動告知醫護人員，並至衛生局網站預約篩檢，若出現呼吸道症狀或COVID-19相關症狀者，請與衛生局或1922聯絡。

黃偉哲語重心長再次呼籲，有在縣市間移動者，特別是去過疫情熱區的民眾，務必確實自主健康監測，切勿旅行後馬上與家人近距離接觸、用餐，因為沒有人希望家人健康受害，若第一時間保持高度警覺性，即時發現感染，就能大幅降低傳染給家人的風險，也能防堵確診數急增。

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