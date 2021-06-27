台南水庫持續進水　曾文等4水庫總蓄水量將破4億萬噸大關

▲台南因梅雨鋒面影響連日降雨，台南水庫持續進水，台南4座水庫總蓄水量達3億9939萬噸，預計水庫28日上午即可突破4億萬噸大關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南因梅雨鋒面影響連日降雨，台南水庫持續進水，27日下午7時止，南化水庫蓄水量達9169萬噸，達滿水位，曾文水庫蓄水量23744萬噸，烏山頭水庫5950萬噸、白河水庫1076萬噸，台南4座水庫總蓄水量達3億9939萬噸，28日上午將突4億萬噸大關。

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2021年台南市曾文水庫5月30日蓄水量約為1830萬噸（蓄水率約3％）、南化水庫蓄水量約為717萬噸（蓄水率約7％），所幸梅雨鋒面及西南氣流帶來降雨，截至6月27日下午6時止，曾文水庫蓄水量為23744萬噸（蓄水率約46.64％），南化水庫蓄水量為9169萬噸（蓄水率約100％）已滿水位自然溢流，再加上烏山頭水庫5980萬噸（蓄水量75.72％）、白河水庫10763萬噸（蓄水量91.73％），4座水庫合計蓄水量3億9939萬噸，預計28日上午可突破4億萬噸大關。

台南市水情雖因近期的梅雨鋒面挹注已漸紓緩，但黃偉哲市長仍籲請市民朋友面對極端氣候，仍需持續撙節用水，養成日常生活中可以隨手節水的好習慣；另外台南市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日總計可提供16800噸放流水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎市民朋友自由前往取用。

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