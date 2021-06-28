三點黑星超胸女身分曝！要讓男友開心　摩鐵內選定派出所露出　

記者吳奕靖／高雄報導

一名女子在高雄市三民一分局哈爾濱派出所門口拍攝裸體照片，同時將照片放到推特上，照片一流出引發討論，三民一分局長相當震怒，表示要追究之外，還連帶要檢討值班人員的責任；28日凌晨1點，這名女子已經到案，同時還穿著「戰袍」現身，他們說是臨時起意，不過「推特」早就有預告。

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這名女子在派出所門口全裸入鏡，旁邊還停了一部警車，她本人把裸照放到推特上，引起熱議，照片也被流出。照片中，三點以黑色星星遮起來，女子戴著粉紅色口罩，身上披著駝色外套，裡頭全都沒穿，拍照時打開外套，春光外洩，網友們相當震驚表示：「整個誇張到爆炸！」

▲網友覺得這張照片相當誇張到爆炸 。（圖／記者爆料網提供）

哈爾濱派出所追查整件事，在新聞曝光之後3小時，立刻傳喚這名裸女以及幫忙拍照的人到案說明，這名租住在高雄的29歲崔女表示，住台南的34歲林姓男性友人說心情不好，因此到高雄找她，二人先投宿一家摩鐵外出吃飯喝酒，由於自己酒後想要找刺激，加上要幫她拍照的林姓男性友人也心情不好，由於附近剛好有派出所，於是搭小黃過來拍照後離開

林男則表示，他也沒想到崔女會把照片上傳，純粹只是幫拍照而已，不過警方認為崔女是在「蹭聲量」，因為之前她早已在推特預告。

▲爆乳女王（紅圈）以及幫忙拍照的朋友（箭頭）一起到案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

現在全案朝妨害風化及侮辱公署等罪嫌函送偵辦，派出所調閱監視器畫面後，發現該女子於6月27日凌晨2時45分步行至派出所旁，倉促拍完照片後立即離去，期間不到10秒鐘，但也因為這10秒鐘，三民一分局分局長古瑞麟非常震怒，也追究值班人員的疏失。

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