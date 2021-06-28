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秘魯返台嬤「戴口罩倒垃圾」傳染給鄰居　李秉穎：不太可能啦！

▲▼周玉蔻談聯亞疫苗。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

▲周玉蔻在直播上談疫苗與Delta病毒。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

記者黃凱翊／綜合報導

資深媒體人周玉蔻今(28)日在電台節目中談Delta病毒進入屏東社區，質疑在屏東居檢確診的秘魯返台祖孫，傳染給倒垃圾時戴口罩打招呼的鄰居，是否代表病毒可能可以進行空氣傳播，對此台大權威教授李秉穎醫師在節目上表示，「丟垃圾不可能會傳染啦！要看他口罩有沒有戴好還是露出鼻子」。

李秉穎醫師表示，現在必須要調查秘魯返台祖孫的接觸史，尤其同班機上的所有乘客，由於是在密閉空間且飛機上氣流較強，飛沫擴散距離較遠，如果又共用同一個衛浴設備，在飛機上傳染病毒的風險很大，保險起見應該要框列出來進行居家檢疫跟居家隔離，目前正在考慮全數做PCR採檢精準判斷是否染疫。

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▲▼1016中央流行疫情指揮中心記者會,李秉穎。（圖／記者呂佳賢攝）

▲指揮中心預防接種組召集人李秉穎醫師。（圖／記者呂佳賢攝）

周玉蔻質疑，祖孫二人疫調時表示僅有外出丟垃圾時與鄰居打招呼，且雙方都有戴好口罩，但鄰居卻染疫，是否代表Delta病毒株會經由空氣擴散，李秉穎醫師笑回，「如果像她說的丟垃圾是不太可能啦」，要看他們是否真的有戴好口罩，鼻子有確實蓋住，若鼻子沒有遮住就是很大的漏洞，等於完全沒有防護，「我也不知道他是怎麼感染的，要再查清楚感染途徑」。

李秉穎醫師同時提到，對於屏東這波疫情至少要觀察7到14天，因為新冠病毒的潛伏期是14天，不過大部分發病時間都在7天內，「如果７天內沒有大規模爆發的話，就可以比較安心」。

另外，針對解封時程，李秉穎也強調，由於屏東的群聚事件是另一個群聚感染，而他並不像萬華阿公店，指標個案在傳染了好幾天之後才被找到，算是在初期就抓到指標個案並且開始做精準疫調，因此預期並不會像萬華群聚事件一樣，在屏東造成大流行，只是仍要觀察14天看是否有出現新增病例；李秉穎表示，雖然新冠病毒的潛伏期不久，但病例數下降速度緩慢，台灣整體解封關鍵還是要看雙北，要有耐心等待病例數下降，只要病人的r值小於1，就代表三級警戒有效，因此，目前對於7月12日如期解封，他仍抱持著希望態度。

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