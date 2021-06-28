3車迎面撞！單車男逆上國道遭輾遺體破碎難認　肇事駕駛驚恐回憶

▲中山高北上楠梓路段發生一起死亡車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中山高北上358公里昨晚發生一起死亡車禍，一名男子不知道為什麼騎腳踏車上國道，在內側車道逆向被撞死，由於明顯死亡，救護車沒有送醫後返隊，但死者遭車輛輾過，連性別一度也難以辨認，雖然目前已經有家屬來指認，但必須要進行相驗後才能確定。

這起車禍發生在27日深夜11點多，中山高北上358公里靠近楠梓交流道路段，一名男子不知道什麼原因逆向在國道內側道被撞，但因為遺體毀壞得相當嚴重，連性別一度都無法確認。車禍發生後幾個小時後，有民眾曾到派出所報案說「有家人失蹤」，被國道警察通知前來指認，但因遺體真破碎，這名家屬第一時間無法確認死者身份，所以國道警察將移請檢察官相驗。

據了解，這名死者是從楠梓交流道上國道，一路逆向，過程中被3部汽車給撞上，其中休旅車駕駛供稱，該男子逆向騎在中外車道，他反應不及而撞上。至於詳細肇事原因，警方還要再釐清。

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