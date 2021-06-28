爆胎釀禍！國道1號3車連環撞　同車後座2男女送醫不治

▲國道一號北上196公里彰化路段昨晚發生3車連環撞，造成2死3傷。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

國道一號北上196公里彰化路段，27日晚間10時許發生3車連環追撞事故，造成5人受傷送醫，其中27歲傷者梁姓女子及25歲劉姓男子送醫急救後傷重不治。國道警察初步調查，第一輛遭追撞的車輛，疑因爆胎停在內側車道，導致後續憾事發生，詳細事故原因仍釐清調查當中。

國道警察第三公路警察大隊表示，昨晚10時20分許，謝姓女子駕駛轎車載著3名男女友人，行經國道1號公路北向196公里處時，突然發生爆胎，將車停在內側車道，遭到後方趙姓男子車輛閃避不及追撞，接著又遭第3輛轎車撞上。事故於同晚11時22分排除。

車禍造成第一輛車駕駛謝女頸部受傷、副駕張男頸椎受傷、右後方乘客梁女及左後方乘客劉男送醫後傷重不治；第二車駕駛趙男臉部受傷；第三車則無人受傷。國道警察實施酒測，5人均無酒精反應。詳細事故原因及經過，有待警方進一步釐清調查。

警方提醒用路人，平時要做好車輛保養與維護，行前應檢查車輛胎紋及胎壓，遇有車輛故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應先啟亮方向燈，將車輛逐漸滑離車道停在路肩上，再啟亮危險警告燈，並在車輛後方50∼100公尺處豎立車輛故障標誌警示後方來車。前項情形汽車無法滑離車道時，除應依規定啟亮危險警告燈及於車輛後方100公尺處豎立車輛故障標誌外，應即通知警方協助處理或撥打1968免付費路況通報電話，向交控中心請求救援服務，以避免二次事故。

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