彰化火鍋店變賭場！6人群聚3人賭撲克　罰金36萬起跳

記者李忠憲／台中報導

疫情太悶！彰化某火鍋店晚上營業中沒生意，竟找友人在店裡玩起撲克牌「妞妞」賭博，警方還發現，現場賭博3人加上老闆1人與員工2人共6人，全都年輕人，已違反室內不得超過5人的防疫規定。除依賭博罪嫌將3人送辦外，6人也函請衛生局依傳染病防治法裁罰，最高可罰30萬元。

▲彰化火鍋店3人聚賭，老闆在一旁觀看。（圖／民眾提供）

彰化分局民族路派出所27日晚間接獲檢舉指出，有某家火鍋店內疑似違法聚賭，且室內聚集多人。警方立刻趕往現場走進一看，發現有2男1女坐同一桌手上拿著撲克牌大玩扭扭賭博，30歲的蔡姓老闆則在一旁觀戰，另有2名火鍋店員工也在店內活動。這些人看到警方到場，只好乖乖承認。

警方表示，3人在打撲克牌賭博，已涉犯賭博罪，另外6人在火鍋店內，已違反全國三級警戒，室內不得超過5人的防疫規定，觸犯傳染病防治法。除將賭博3人依法移送法辦外，也將函請衛生局開罰6萬至30萬元。

彰化分局分局長婁自強呼籲，目前國內本土疫情持續嚴峻，全國再同步維持疫情三級警戒至7月12日止，請地區民眾持續落實遵循並配合現行三級警戒管制措施，確實遵守停止室內5人、室外10人以上的聚會。

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