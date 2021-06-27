隱匿足跡罰30萬！宜蘭確診陸女卡拉OK伴唱　Ct值13去過這些地方

▲八大陸籍女案14333新足跡包括新月廣場、小七等。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

Ct值13的宜蘭陸籍女案14333，隱匿新足跡曝！新增包括6/15新月廣場1樓、6/15宜市泰山路小七心蓮門市，及6/18礁溪鄉礁溪路的素顏美紋繡SPA館等地，因違反《傳染病防治法》將重罰30萬元。

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宜蘭23日確診的30多歲陸籍女（案14333），27日被疫調出隱匿6/15到過宜市新月廣場、宜市泰山路小七心蓮門市，及6/18到過礁溪鄉礁溪路的素顏美紋繡SPA館等地。

案14333在23日說出的足跡是6/17、6/18去過宜市泰山路的7-11心蓮門市及明泰超市，以及在6/21去過喜互惠生鮮超市二結店。

宜蘭衛生局表示，案14333是30多歲陸籍女性，2013年由中國入境，從事八大行業卡拉OK伴唱業。5/13宜縣公告八大行業暫停營業，她5月底由友人開車至新竹縣友人家中住約半個月。

後在6/16跟友人開車回宜蘭。她因護照過期，預計回中國大陸，才跟移民署投案，但需持離境前檢驗報告，6/22由友人陪同至醫院自費採檢，報告結果為陽性，Ct值13。

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