北市2人接觸「可能感染Delta」枋寮確診者　緊急PCR採檢﹑隔離

【6月27日16：10更新北市最新說明 尚未確定枋寮確診者病毒基因序為Delta病毒】

記者袁茵／台北報導

屏東秘魯返台境外移入祖孫感染Delta病毒，截至26日整起群聚12人，8人驗出相同病毒株，餘下4人還在定序中。台北市長柯文哲27日表示，接到疾管署通知，其中一名可能感染Delta病毒的枋寮鄉居民，與2位台北市民有過近距離的接觸，目前已將這2人安排到醫院採檢，以及收住到檢疫所隔離。

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

柯文哲27日於臉書表示，台北市衛生局在27日上午10時，接到疾管署臺北區管中心通知，「一位感染Delta病毒的枋寮鄉居民，與兩位台北市民有過近距離的接觸，這兩位市民是枋寮個案的妹妹和妹婿」，6月20日上午曾到枋寮探視，2位接觸者只和枋寮個案短暫聊天，全程都有配戴口罩，兩人在當天就回到台北，是自行開車往返，都退休了沒有上班，初步疫調也沒有在台北市公共場所的足跡。

柯文哲提及，上午一接到通知，立刻安排這2人到陽明醫院進行採檢，並且收住到檢疫所進行隔離，目前已經先進行PCR採檢，台北市會嚴密注意。

柯文哲強調，Delta病毒在全球已逐步取代英國變異病毒株 (Alpha)，成為全球盛行病毒株，席捲至少80個國家，正式成為印度、英國與新加坡境內最強勢病毒株。目前看到相關文獻，光打一劑疫苗的人，對Delta病毒也只有三成左右的保護力。

柯文哲認為，在台灣新冠疫苗還未普遍施打之前，仍然要維持管制措施與邊境管制，「我也要提醒市民朋友特別小心，即使戴口罩，在家戶內近距離接觸，都可能傳染。口罩戴好，不要亂跑，提高警覺，我們沒有鬆懈的本錢！」

不過，就在柯文哲發布臉書後30分鐘，又再度修改內文，將「一位感染Delta病毒的枋寮鄉居民，與兩位台北市民有過近距離的接觸」，改為「可能感染Delta病毒」。

北市府也緊急澄清，這名確診枋寮居民，曾與枋山鄉數名Delta群聚個案皆曾到過枋寮醫院急診，足跡重疊，不過尚未完成病毒定序。

北市府指出，北市2名接觸者於20日上午6時30分至10時至確診個案家拜訪，大部分時間只與案妻聊天，只與確診個案短暫接觸聊天，全程配戴口罩；2位接觸者於20日下午返回台北居所，因2位都是退休人士，所以回家後20日至27日都待在居所無外出，無台北市足跡，但因為與個案接觸時間為20日，因此隔離日自20日至7月4日，目前PCR採檢尚未出爐。