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維持疫苗殘劑公平施打　中市府創「線上登記」28日公告

▲▼台中市0627疫情記者會。研考會主委吳皇昇。（圖／翻攝臉書）

▲台中市研考會主委吳皇昇說明疫苗殘劑將創訂線上登記，讓民眾預約候補。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

疫苗殘劑如何公平施打，台中市政府依循市長盧秀燕堅持公正公開原則，由研考會及資訊中心跨局處研商，第一時間創定線上登記流程，預計28日公告「台中市新冠疫苗殘劑施打資訊網」正式上線，供民眾預約候補。

中市研考會主委吳皇昇表示，市長昨日宣示疫苗殘劑施打「三公」原則，目前已規劃三階段執行，分別是「公告站點」、「開放預約」、「通知施打」。

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他表示，第一階段因應中央每批次配送疫苗數量，預計於開放殘劑施打前2日公告可預約的衛生所或快打站，以及疫苗種類。第二階段，在施打前一日上午9點至下午1點，開放有意願的民眾登記預約，當天下午6點前將各站點預約名單以電腦亂數排序後公告於網站，同時以簡訊通知排序較前面，有可能被安排施打的民眾留意。第三階段，施打當日各站點指揮官將依現場實際的殘劑數量，按序位電話聯絡通知民眾施打，並於網站公告每日殘劑的施打名單。

吳皇昇說，中央規定需年滿18歲才能打疫苗，為避免佔用名額，開放預約期間符合資格者每次僅限預約一個站點。如有多次填寫情形，將以最後一次填寫資料為準。市府也將進行稽核校對，慎防不當操作影響公平性。另配合疫苗開封時效，民眾若於施打當日接獲電話通知後，應於30分鐘內到場完成報到。

他也提醒民眾，線上預約候補時應就施打日期，及可就近前往的施打站點來評估登記。「台中市新冠疫苗殘劑施打資訊網」預計於6月28日正式上線，其公告提供的預約施打站點以本市衛生所及快打站為主，醫療院所、診所部份則應遵照中央發佈之指引及市府衛生局規定為民眾施打。

他表示，因疫苗施打站點可能因疫苗數量及施打情形而有每日機動調整，故疫苗殘劑線上預約的原則就是在有疫苗可施打的期間，以「兩日前公告站點、一日前預約並隨機排序、當日視現場殘劑量聯絡施打」之流程進行，已登記但當日並未安排到施打的民眾，下次仍應重新申請預約候補，也就是「這次沒排到，疫苗施打期間的下一日仍可以重新登記預約候補」，提醒民眾注意。

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