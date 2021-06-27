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竹市施打疫苗照「拍出日劇質感」！　網讚：美感海放別縣市

▲新竹市孕婦接種疫苗現場。（圖／翻攝自林智堅臉書）

▲新竹市孕婦接種疫苗現場。（圖／翻攝自林智堅臉書）

實習記者周依儒／綜合報導

台灣疫苗開打，各縣市針對疫苗施打現場也紛紛祭出妙招，就是為了讓民眾在施打同時能感到安心又健康。而新竹市於22日針對孕婦開始施打疫苗，新竹市長林智堅也在臉書不停向市民回報現場狀況，溫馨故事配上高質感照片，讓每則貼文都吸引破萬人點讚，特別是開打疫苗前一天的宣導照片，更是被民眾大讚「像是在拍電影」，吸引5.5萬人點讚。

▲新竹市孕婦接種疫苗現場。（圖／翻攝自林智堅臉書）

▲新竹市長林智堅這張照片被大讚像是拍電影海報，吸引5.5萬人點暫。（圖／翻攝自林智堅臉書）

新竹市長林智堅於本月21日晚間於臉書發文表示，22日將針對第六類的孕婦開始接種疫苗，而在宣導照片中可以看到，林智堅一人坐在偌大的體育館中，灰色地板配上一張張排列整齊的白色椅子，簡約低調卻不失質感的照片吸引各界關注，不只政界、醫界，就連設計界及建築界都留言大讚「這構圖、美感海放其他縣市！」，更有網友直呼「根本是日劇海報」。

▲新竹市孕婦接種疫苗現場。（圖／翻攝自林智堅臉書）

▲男童握著媽媽的手，彷彿在守護她一樣。（圖／翻攝自林智堅臉書）

而疫苗開打後，林智堅也在臉書貼出許多現場的照片，其中一張2歲小男孩握著準備接種疫苗媽媽的手，像是要給媽媽加油打氣一樣，溫馨的故事配上母子溫暖身影更是吸引2.2萬人點讚。

▲新竹市孕婦接種疫苗現場。（圖／翻攝自林智堅臉書）

▲▼新竹市孕婦接種疫苗現場。（圖／翻攝自林智堅臉書）

▲新竹市孕婦接種疫苗現場。（圖／翻攝自林智堅臉書）

林智堅喊出「一針兩顧」口號，並在各接種站派駐婦產科醫師，替準媽媽妹進行專業評估，還設置「貼心觀察室」、胎兒心跳監測器等婦產科儀器，讓不少新竹市民備感窩心，而除了防疫政策外，留言處也可見網友紛紛對新竹市防疫宣導照的美感讚譽有加，「新竹真的美感100」、「這些照片根本是大片等級」、「美感跟用心程度都好棒！外縣市已羨慕」。

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