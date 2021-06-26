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北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻：超扯晚上還在塞

▲▼網友怒批晶華酒店未規劃動線造成取餐人潮群聚。（圖／讀者提供）

▲有網友投訴，某五星酒店26日中午造成取餐人潮群聚，業者稍早緊急出面回應。（圖／讀者提供）

記者柯沛辰／台北報導

疫情三級警戒，各大飯店紛紛推出外帶美食。有網友投訴，他26日中午前往某五星酒店取餐時，現場未規劃動線，導致大量取餐民眾群聚。儘管業者稍早回應，是近期舉辦的優惠活動引發熱烈迴響，造成人潮瞬間暴增，目前已無類似情況。不過，現場民眾爆料指出，晚餐時段還是繼續塞，超過百人群聚，狀況根本未改善。

稍早第一名網友指出，他上週線上預訂「外帶餐點」，指定26日中午到該飯店取餐，由人員指引進入飯店，不料竟發現現場未規畫動線，導致大量等待取餐的人潮擠在長廊內，讓他當場傻眼，怒批根本是造成群聚。

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對此，業者回應，有收到客人投訴，經了解是因為「壽司快閃優惠」，加上假日人潮較多，才導致取餐客人都集中在同一時間。

業者強調，現場排隊都有注意維持距離，也有實施實名制，活動結束後已經檢討改善，動線也重新規劃，並增加引導，所以下午、晚餐時間均已恢復正常，未來將留意現場排隊情形。

不過，有民眾26日晚間再向《ETtoday新聞雲》投訴，現場6點45分晚餐時間還在繼續塞，還有超過百人群聚，根本不如飯店業者所說，「真的很扯，覺得很不負責任，現場的人是從地下室排上來再繞！」

▼又有民眾拍下現場狀況，痛批晚餐時間還是一樣，人潮從地下室排上來，根本未改善。（圖／投訴民眾提供）

▲▼北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻：超扯晚上還在塞。（圖／投訴民眾提供）

▲▼北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻：超扯晚上還在塞。（圖／投訴民眾提供）

▼業者推出五星級壽司每貫55元快閃優惠　只限二天預購，結果吸引大量民眾預約取餐。（圖／晶華提供）

▲只限二天預購！五星級壽司每貫55元　晶華再推出快閃優惠。（圖／晶華提供）

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