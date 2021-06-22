新竹市今起替孕婦打疫苗「莫德納、AZ自由選」　醫喊：羨慕❤️

▲林智堅貼出自己坐在施打站椅子的照片，讓網友直呼「帥成這樣可以嗎」。（圖／新竹市政府）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心21日宣布，將孕婦將納入第六類公費疫苗接種對象。而先前就建議孕婦應優先施打疫苗的新竹市長林智堅，則宣布今開始替孕婦打疫苗，「一劑護兩人」，初步估計將有1139位孕婦受惠。對此，婦產科醫師蘇怡寧直呼，「羨慕新竹市❤️」、「我想搬去新竹」、「可以出國打疫苗，其他縣市可以去新竹打嗎？」其他網友大讚，「新竹市的質感好到打個疫苗像要去拍電影了，怎麼回事啦？」

林智堅在臉書說，新竹市是全台灣最年輕的城市，生育率很高，許多第一次來這座城市的人，常會被城市的街景驚艷到，大人帶著小孩在公園裡遊戲，甚至是大腹便便的孕婦走在路上都是日常的街景。

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林智堅表示，自己身為三寶孩子的爸，必須承認多數時間投入工作的他，照顧孩子的責任落在老婆身上，從以前開始就知道當媽媽的辛苦；2020年的疫情影響所有人的生活，也讓他們感知到身體健康的重要性，特別是此刻有孕在身的媽媽們，更是在意肚子裡的寶寶，「這樣的需求我們都知道」。

▲▼新竹市政府今在體育館替孕婦打疫苗。（圖／新竹市政府）

林智堅指出，總統蔡英文在臉書特別提到，孕婦將納入第六類公費疫苗接種對象。他特別感謝在總統以及外交部同仁的努力下，獲得國際友人的捐贈美國的250萬劑莫德納以及日本124萬劑的AZ，都讓他們可以按照CDC的指引來為國人施打接種。

林智堅說，21日CDC的直播後看到孕婦被列在第六類，「我和同仁們都欣喜若狂，因為我們特別在意所以及早做好準備，也因為準備好了。」

林智堅要跟各位懷孕的媽媽們相約今天體育館見，照通知來，免排隊、免預約，莫德納、AZ疫苗自由選擇。他要特別感謝馬偕醫院新竹分院翁順隆院長帶領婦產科團隊，今會在現場協助大家進行諮詢服務，未來還有新竹台大醫院、新竹國泰醫院加入團隊。他也貼出自己坐在施打站椅子的照片。

▲▼林智堅21日視察體育館疫苗施打站。（圖／新竹市政府）

對此，蘇怡寧在「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書分享林智堅的文章，直呼「羨慕新竹市」、「我想搬去新竹」、「可以出國打疫苗，其他縣市可以去新竹打嗎？」

其他網友也紛紛留言，「新竹怎潮成這樣」、「這效率，這美感，新竹連打疫苗都有高級感」、「新竹人好幸福呀」、「帥成這樣可以嗎」、「新竹市的質感好到打個疫苗像要去拍電影了，怎麼回事啦」、「天啊，這施打場所也太讚了吧。」

竹市已率先啟動「孕婦疫苗施打計畫」，完成相關整備，新設的「新竹市立體育館疫苗施打站」今起進行接種，且採「宇美町2.0」改良打法，孕婦施打後能在原位休息，初步估計將有1139位竹市孕婦受惠。

▲▼網友大讚，「天啊，這施打場所也太讚了吧。」（圖／新竹市政府）