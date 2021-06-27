　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

長者打疫苗苦坐久等好無聊　警揹LED背包化身「忍者龜」宣導交安

▲清水員警背led跑馬燈背包，於快打站向長者宣導交通安全。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲清水員警背led跑馬燈背包，於快打站向長者宣導交通安全。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、鄧木卿／台中報導

新冠疫情延燒，台中市政府日前陸續安排各行政區77歲以上長者施打疫苗，清水警分局利用機會前往，趁長者和陪同家屬在注射區等待時間進行交通安全宣導；一名員警還化身「忍者龜」，背著LED跑馬燈背包穿梭現場、逐一提醒安全守則，讓長者們笑開懷，等候和不安的情緒也隨之緩解。

清水區清水國小、國中等快打站在24日開始實施77歳以上長者施打疫苗，許多長者由家人陪同前往，於注射區內等待醫生評估和施打；清水分局一名員警背著LED跑馬燈背包出現，吸引長者目光。

▲清水警背led跑馬燈背包，快打站向長者宣導交通安全。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲清水員警背led跑馬燈背包，於快打站向長者宣導交通安全。（圖／記者高堂堯翻攝）

員警也一一蹲下來向長者提醒：「出門時家屬要多跟隨、扶持、外出應穿著較明顯、鮮艷亮色的衣、褲，並攜帶反光手環或帽子，以提升能見度、若行走緩慢時，遇號誌讀秒不夠時，請等下一次綠燈，再通過」，分局交通組組長也前往快打站留觀區，向長者宣導各項交通安全觀念；一名阿公表示坐著空等很無聊，没想到警方會背跑馬燈背包來宣導，既有趣又能讓他們打發時間。

清水分局長張啓祥表示，平時要召集長者齊聚、實施各項宣導並不容易，又發現長者坐等時間長，因此利用此機會，在注射區、留觀區、報到區向長者進行交通宣導，讓長者不會坐著乾等同時也可以獲得交通安全觀念，也呼籲一般駕駛人留意車前狀況，到達十字路口時，應該禮讓長者優先通行。
 

►大同大同國貨好～～～

►日月潭17天「變回仙境」縮時影片！美到令人感動...差0.68米滿水位

►男女大學生雙亡畫面曝！副駕車門曾詭異打開　她報平安後赴黃泉

►網瘋傳是真的！企業佛心紓困　南投市、草屯、名間每戶最高領6萬

►戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

►南投家祭「警棺材旁蒐證開單」　網轟冷血分局長登門道歉

ET快訊
「Delta入侵」爆枋山芒果遭退訂400盒　女青農曝真相
新加坡豪送「每戶1台血氧機」！　醫師見數量驚呆
余苑綺癌細胞「擴散到大腿胯骨」！　李亞萍崩潰：情況非常嚴重
賈永婕哽咽喊話！　為這件事「急CALL院長」
快訊／午後雨彈開炸高屏！　6縣市大雨特報齊發
孫協志、王仁甫接唱神曲《我難過》　200人中「出現56大彩蛋
Delta入侵屏東！坊山芒果遭污名　一句有疑慮狂退350箱
百貨公司美食街塞爆！　櫃姐隨口問一句「瞬間傻眼」

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

長者打疫苗苦坐久等好無聊　警揹LED背包化身「忍者龜」宣導交安

民俗療法險成防疫破口　南警即時查獲違法推拿按摩移送裁罰

「記憶拼圖」好神　鷹眼警巡邏查獲2年前涉案竊嫌！

縣議員陳文忠捐智能噴霧防疫通道　有效測量體溫及消毒

國際佛光會捐贈嘉義縣防疫物資　供弱勢及第一線工作人員使用

三級警戒再延長　阿里山國家風景區暫停至7月12日

嘉縣推AI科技考數學　永慶、竹崎高中AI科技特招登場　

嘉義縣檢討1-5類施打　疫苗殘劑數量少採預約制

全台「大埔」太多　嘉義縣爭取曾文水庫正名難度高

嘉義大林父子爭吵！父親放火燒「2樓門」堵生路　消防緊急救出4人

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

3歲弟為家人下廚「切菜超熟練」　童音貼心叮嚀拿刀要注意萌翻❤

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

線上體育課「白同學亂入直播」!　甩頭狂刷存在...師：那坨是什麼

長者打疫苗苦坐久等好無聊　警揹LED背包化身「忍者龜」宣導交安

民俗療法險成防疫破口　南警即時查獲違法推拿按摩移送裁罰

「記憶拼圖」好神　鷹眼警巡邏查獲2年前涉案竊嫌！

縣議員陳文忠捐智能噴霧防疫通道　有效測量體溫及消毒

國際佛光會捐贈嘉義縣防疫物資　供弱勢及第一線工作人員使用

三級警戒再延長　阿里山國家風景區暫停至7月12日

嘉縣推AI科技考數學　永慶、竹崎高中AI科技特招登場　

嘉義縣檢討1-5類施打　疫苗殘劑數量少採預約制

全台「大埔」太多　嘉義縣爭取曾文水庫正名難度高

嘉義大林父子爭吵！父親放火燒「2樓門」堵生路　消防緊急救出4人

線上逛動物園直擊河馬樂樂療癒吃播！　牙刷一來主動張嘴：啊～

澎恰恰曝17年前「被下咒陷害」！親揭欠巨債驚悚內幕

iPhone爆料者被查水表！　蘋果發律師函要求不得爆料　

防堵Delta入境只廣篩7國？　王定宇：錯誤訊息「這是惡意帶風向」

「Delta入侵」大盤商退訂枋山芒果400盒？　女青農查訪曝真相

錶帶換夏裝　積家聯手馬球靴老牌造氣質錶帶

住院率高2倍！醫曝Delta症狀「像重感冒」　1族群特別容易感染

宋江沙發摸屁韓素希開始解衣　激情滾上床「電視台改列19禁」

集資2700萬打造志村健銅像完工　親哥感動淚謝粉絲

余苑綺癌細胞「再擴散到大腿胯骨」！　李亞萍崩潰：情況非常非常嚴重

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

地方熱門新聞

爆紅音樂劇讓「雲林虎尾興中里」怒

嘉義家庭爭吵父放火　消防救出4人

斷航14天物資上岸　蘭嶼1hr物資掃光

花蓮「重症阿嬤」想送醫療團隊這個

嘉義驚傳「知名網紅殞落」百萬車變形

阿里山國家風景區暫停至7月12日

婦遲到　台中男打到殘劑市府說話了

全台「大埔」太多　曾文水庫正名難度高

鷹眼警巡邏查獲2年前涉案竊嫌！

民俗療法險成防疫破口

紓困生活補貼有配偶新住民可請領

北漂確診男無症狀！9處足跡全在彰化

防疫期間別忘了安全帶與安全帽

4陸籍船員搭機回家了　沈船跳海直升機緊急吊救

更多熱門

相關新聞

全台學生確診累計644例！

全台學生確診累計644例！

教育部今（27日）公布最新學生確診統計，全台各級學校已累計至644人，比昨天增加6人，其中又以大專院校生最多有213，其次為國小158。

Delta入侵沒在怕　大叔闖礁溪五峰旗風景區

Delta入侵沒在怕　大叔闖礁溪五峰旗風景區

防Delta入侵！不二坊排長龍　市長開嗆了

防Delta入侵！不二坊排長龍　市長開嗆了

台中大里+霧峰今年12起死亡車禍　警狂抓超速

台中大里+霧峰今年12起死亡車禍　警狂抓超速

Delta攻入台灣尾　台中廟東夜市卻現人潮

Delta攻入台灣尾　台中廟東夜市卻現人潮

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染LED宣導

讀者迴響

熱門新聞

醫籲屏東升四級：停工！停止移動！

唐從聖PO狗狗照卻遭罵翻！疑違法「私下繁殖」生5幼犬

搶不到紓困貸款沒關係！這間銀行推「50萬大額貸款」　年息僅0.01％

美女主播報完Delta病毒　下秒目睹失控人潮嘆氣了

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

「大眼仙妹」報案找失聯爸　網暴動：岳父還好嗎

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

張雅琴立體口罩狂滑落！　低頭脫罩全程播出

互看不順眼、最容易吵架的3組星座

2歲隨父到深山生活41」！男子不知世上有女人

屏東2天快篩913人「篩出1陽性」！PCR結果出爐

童星9歲爆紅卻淪「挖垃圾桶食物果腹」！悽慘身世曝

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

7／12有機會解封　醫曝原因：只是需要勇氣

全台快做4件事　醫曝「指揮中心還有時間準備」原因

更多

最夯影音

更多
趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」
進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面