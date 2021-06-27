長者打疫苗苦坐久等好無聊　警揹LED背包化身「忍者龜」宣導交安

▲清水員警背led跑馬燈背包，於快打站向長者宣導交通安全。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、鄧木卿／台中報導

新冠疫情延燒，台中市政府日前陸續安排各行政區77歲以上長者施打疫苗，清水警分局利用機會前往，趁長者和陪同家屬在注射區等待時間進行交通安全宣導；一名員警還化身「忍者龜」，背著LED跑馬燈背包穿梭現場、逐一提醒安全守則，讓長者們笑開懷，等候和不安的情緒也隨之緩解。

清水區清水國小、國中等快打站在24日開始實施77歳以上長者施打疫苗，許多長者由家人陪同前往，於注射區內等待醫生評估和施打；清水分局一名員警背著LED跑馬燈背包出現，吸引長者目光。

▲清水員警背led跑馬燈背包，於快打站向長者宣導交通安全。（圖／記者高堂堯翻攝）

員警也一一蹲下來向長者提醒：「出門時家屬要多跟隨、扶持、外出應穿著較明顯、鮮艷亮色的衣、褲，並攜帶反光手環或帽子，以提升能見度、若行走緩慢時，遇號誌讀秒不夠時，請等下一次綠燈，再通過」，分局交通組組長也前往快打站留觀區，向長者宣導各項交通安全觀念；一名阿公表示坐著空等很無聊，没想到警方會背跑馬燈背包來宣導，既有趣又能讓他們打發時間。

清水分局長張啓祥表示，平時要召集長者齊聚、實施各項宣導並不容易，又發現長者坐等時間長，因此利用此機會，在注射區、留觀區、報到區向長者進行交通宣導，讓長者不會坐著乾等同時也可以獲得交通安全觀念，也呼籲一般駕駛人留意車前狀況，到達十字路口時，應該禮讓長者優先通行。



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