中醫治新冠！　醫解密「清冠一號」：千萬母湯自己抓

▲清冠一號。（圖／記者任以芳攝）

記者趙于婷／台北報導

全球至今還沒找到最好的新冠肺炎藥物，為提升患者治療效果，台灣國家中醫藥研究所日前研發出「清冠一號」輔助治療，連日前不幸確診的、目前已康復的藝人陳零九也曾透露自己使用過清冠一號。究竟清冠一號到底有哪些藥材？自行去中藥行抓藥行嗎？ETtoday新聞雲節目《痛痛飛走了》也邀請到專業中醫師周宗翰來解密。

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清冠一號是一款「濃縮製劑」，處方組成有黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風等10種中藥材。周宗翰說，其實清冠一號的藥材是古代「荊防敗毒散」的基礎上延伸，一般來說，比較適合用在無症狀或初發的輕症患者。

由於台灣中醫治療本就盛行，生活中也隨處可見中藥行，就曾有民眾自行去抓藥，甚至認為自己去「抓」來吃可以預防保健。對此，周醫師也破解錯誤迷思，他強調，中藥也是藥，也要是用來「治療」的，尤其中醫一定要依照個人體質做藥物配方調整，並不代表清冠一號適合所有患者，一定要依照患者症狀和身體狀況做藥材調整。

另外，周宗翰也透露，染疫康復者常見失眠、焦慮等後遺症，這時中醫介入治療也是最有幫助的，想知道清冠一號治療關鍵和如何使用，請上ETtoday新聞雲節目《痛痛飛走了》收聽。