日本研究：染疫痊癒仍應接種疫苗　打1劑就有足夠保護力

▲各國搶打新冠疫苗。（示意圖／達志影像）

文／中央社東京27日綜合外電報導

根據日本專家所做研究，曾自然感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）痊癒的人，為了讓體內產生足夠抗體，仍應接種疫苗。至於是否要接種兩劑，專家認為，接種一劑已有足夠保護力。

日本時事通信社報導，日本自2020年初爆發疫情以來，至今已約一年半，累計病例數逼近80萬例，這些患者在痊癒後體內會產生中和抗體防止再度被感染，令人好奇是否還有必要接種疫苗？

關於這個問題，日本專家指出，為了增加體內抗體量仍不能輕忽，應接種疫苗。

▲圖為日本大型疫苗接種中心。（圖／達志影像／美聯社，下同）

日本橫濱市立大學研究團隊針對250例自然感染後痊癒患者進行調查，結果顯示，體內擁有足以對抗原始病毒株的中和抗體比率，在感染半年後為98%、一年後為97%，但如果是變異病毒株的話，抗體比率會減少。

根據日本長崎大學教授柳原克紀等人研究，儘管曾染疫的人體內會有某種程度的抗體，但在接種一劑輝瑞（Pfizer）& BNT疫苗後，跟從未染疫的人接種兩劑疫苗後一樣，都能產生足夠抗體。

基於研究結果，長崎大學教授森內浩幸說，「曾染疫的人也有必要接種疫苗」。

森內說，由於曾染疫者接種一劑或兩劑疫苗後，體內產生抗體量並無明顯差異，所以曾染疫者只要接種一劑疫苗就擁有足夠保護力。

因此，森內說，根據每個地方被分配到的疫苗數量不同，也有採取曾染疫者不接種第二劑疫苗，把疫苗讓給其他需要的人這種方式的可能。

至於曾染疫者接種疫苗的時機，森內說，不要在痊癒後立即接種，而是跟接種兩劑疫苗的人一樣，間隔3到4週再接種更能有效強化免疫反應。

不過，日本政府厚生勞動省建議，為預防再度感染，曾染疫者也可以接種疫苗。由於並不清楚僅接種一劑疫苗是否就能得到足夠保護力，現階段仍是照正常程序接種兩劑。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

肌膚保水更逆齡！台酒「青春露」激殺1.9折