桃園公布施打殘劑措施　鄭文燦喊話中央：應有公平的統一標準

▲桃園市宣布對於殘劑辦法社區接種站將優先已造冊名單為優先施打對象，其餘醫療院所則開放給18歲以上民眾預約登記。（圖／記者湯興漢攝）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

指揮中心25日宣布各縣市可依疫苗施打狀況，開放18歲以上民眾預約施打殘劑，對於疫苗殘劑的相關辦法，桃園市也在26日宣布，社區接種站若有殘劑將會以1到6類合格造冊名單施打為主，其餘各醫療院所與衛生所則開放給18歲以上民眾預約施打，不過將依各院所執行情況而有所不同。

鄭文燦指出，現階段的疫苗施打仍會以中央公布的優先施打類別接種完後，才會進入全體施打，不過由於指揮中心宣布疫苗施打到最後一瓶，若仍有殘劑，可以開放給18歲以上想要預約施打的民眾施打。桃園市現階段以就地施打完畢為原則，社區接種站若有殘劑將會以1到6類合格造冊名單為原則，將殘劑留給已造冊的民眾施打替補，而其餘醫療院所與衛生所，則開放給18歲以上的民眾預約施打，詳細狀況則會依各院所的執行狀況而有所不同。

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▲▼桃園疫苗施打狀況。（圖／資料照）



鄭文燦透露，由於現階段殘劑的餘量並不多，若1到10類優先施打對象都已施打完畢，才會開放給一般民眾預約登記，但也擔心公平問題，將會授權給各醫院診所與衛生所等，讓他們因地制宜，不過他也建議中央，對於殘劑的施打標準，應有一定的統一標準，才不易有公平的問題。

另對於孕婦接種疫苗，鄭文燦表示，桃園市18家醫院已準備好可以來施打，不過還是希望各地方的孕婦們都能先經婦產科醫師的評估後再做接種，畢竟不是每個孕婦都適合接種疫苗，亦也有一些孕婦有不願意施打疫苗的情形，對於孕婦的施打意願市府都會表示尊重，而孕婦們在疫苗接種的廠牌選擇，都可以自由選擇要接種AZ或是莫德納疫苗。