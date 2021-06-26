柯文哲嘆中央開放疫苗殘劑施打天下大亂　「我實在快發瘋了」

記者陳家祥／台北報導

隨著疫苗大量大貨，中央也在日前開放殘劑施打，但由於指引不明確，引來不少地方政府、第一線的醫護人員抱怨。對此，台北市長柯文哲說，現在不講清楚，搞得天下大亂，重申北市策略市交由醫師判斷，相信醫師的倫理，「同一個題目一個禮拜講6次，我實在快發瘋了」。

市民預約殘劑施打有何建議？中央應該明訂規定還是交給醫生決定？柯文哲說，這個問題應該是第5次、6次被問相同題目，中央如果明訂一個標準，我們大家就遵守，「中央也是每天在開記者會，過一個禮拜，也沒有講出要怎麼做」。

柯文哲說，法律要訂的死板板的，就很難做，每次都說倫理筆法律重要，台北市是這樣，按照預約名單打，萬一有不來的或是最後有剩下的殘劑，原則按照中央公布的順序標準打，如果這也打完了，還有剩，就授權醫生決定。

「這是打在國民身上，也不是浪費掉。」柯文哲說，每一個打的都有登記，將來資料要備查，這樣就好。意思是說，只要這些東西是可以備查的，每個人心中都有一把尺，他也不會太離譜，現在不講清楚，搞得天下大亂。

柯文哲直言，「每日最後一瓶」的講法不切實際，正確講法是「每時段最後一瓶」。柯說，自己態度還是很清楚，相信醫生的倫理，只要有公開資料可以備查，不會太離譜；如果還要再寫一個程式也不是不可以，但會弄得很複雜，「同一個題目一個禮拜講6次，我實在快發瘋了」。

中央開放18歲疫苗注射業務，有醫師建議，預約系統開放一個視窗做殘劑預約就好，是否可行？柯文哲說，可以考慮，但現在臨時要去寫一個城市，還要去測試做規定，「唉，這實在是…，打疫苗已經夠辛苦了，為了這殘劑，結果處理蠶劑比處理整平的還累，實在是真慘」。

柯文哲說，其實參考實務，一次講清楚就好，其實這最大問題是沒有人想要負責任，所以每天講得很迷糊。後來在台北市，我乾脆自己寫字條、簽名、照相，叫他們寄給所有診所，「意思說市長都簽字了，市長負責」。

柯文哲表示，昨天去醫師公會，簽字、寫會議紀錄，「這條會搞得這麼亂，就是沒有人要負責而已」。