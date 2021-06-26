屏東司機染Delta！88歲母親10天前「打過AZ竟確診」　原因曝光　

▲屏東確診個案關係圖。（圖／屏東縣政府提供）

記者施怡妏／綜合報導

日前祕魯祖孫確認感染印度變異株Delta病毒，引發外界關注，衛生局長施丞貴指出，屏東今日新增的3名個案，為白牌車司機(案14298)的同住家人，分別為50歲妻子(案14595)、88歲母親(案14596)、37歲看護(案14594)，不過母親在16日曾到衛生所接種AZ疫苗，但抗體來不及產生，不幸確診感染新冠肺炎。

屏東縣政府26日召開防疫記者會，公布確診者足跡，計程車司機的母親在看護的陪同下，於本月16日上午9點至10點，到枋山鄉衛生所施打AZ疫苗，不過接種疫苗後，需要14天才會產生足夠的抗體，但為時已晚，母親已經被兒子傳染新冠病毒。

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▲看護、母親足跡。（圖／屏東縣政府提供）





▲妻子足跡。（圖／屏東縣政府提供）

而司機妻子任職超商店長，屏東縣政府也針對曾到過超商消費的民眾發送疫情警示簡訊，提醒民眾注意相關足跡。丈夫確診後，妻子立刻被匡列，一採為陰性，但隔日兩天出現發燒、喉嚨痛的症狀，送醫後確診。指揮官陳時中坦言，Delta病毒進入社區，相關應變措施要完整疫調，擴大匡列接觸者採檢，當地超商、餐飲、傳統市場關閉三天。

根據臨床試驗結果顯示，AZ疫苗保護效力有70%。接種一劑21天後保護力為64%，接種完兩劑，14日後保護效力為70%。