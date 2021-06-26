快訊／Delta病毒強襲！　澳洲雪梨緊急宣布「封城14天」

▲澳洲雪梨疫情延燒。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

印度Delta變種病毒強襲南半球！澳洲第一大城雪梨單日新增近22例Delta變種病毒個案。對此，新南威爾士州政府宣布，雪梨與週邊藍山、中央海岸與臥龍崗地區從今（26日）起封城2週，當地居民一律禁止非必要外出。

綜合外媒報導，澳洲新南威爾士州今新增本土確診病例22例，是本波疫情自上周爆發以來，單日新增確診病例數最多的一天。對此，州政府宣布，雪梨自當地時間6月26日下午6時開始，進入為期14天的全城封鎖，因應傳染性極強的Delta變種病毒進一步蔓延。

報導指出，在正式封城之前，新南威爾士州當局已經要求，民眾在雪梨市區所有室內場所佩戴口罩，限制7個區的居民出城，並且限制家庭聚會人數不得超過5人。