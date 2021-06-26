Delta攻入屏東傳播鍊已12確診　潘孟安急喊：沒有要封城、封村

▲枋山計程車司機傳播鏈關係圖。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

枋山群聚感染再增3例，累計這起祕魯返台嬤孫傳播鏈已造成12人染疫。縣長潘孟安表示，「屏東的土地不會長出病毒，屏東的天空也不會掉下病毒，目前都是從境外而來，但不論哪種病毒只要一入侵，屏東一定全力防堵」並面對解決，而不是製造恐慌」，屏東沒有要封城封村，只是強化三級警戒，請村民盡量少外出，安心在家做好防疫。他拜託網路酸民在鍵盤之後，應多關心第一線防疫人員，不應散播不實言論或獵巫，齊心防疫才是重點。

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▲▼縣府全力防疫、超商消毒。

屏東縣政府26日公佈確診個案，為「14298」計程車司機的妻子、母親及照顧的外籍看護。潘孟安表示，中央流行疫情指揮中心證實，連同秘魯境外移入的台中市嬤孫在內12名確診者中，有6例都是「印度Delta變異株」，其餘仍在進行基因序列比對。

潘縣長指出，屏東南北距離長逾1百多公里，為第一時間掌握所有狀況，26日下午成立的枋山前進指揮所，由縣府秘書長邱黃肇崇擔任指揮官，衛生局技正呂孟倫擔任執行秘書，整合各單位進駐，隨時掌握最新發展立即回報處理、即時調度，不讓病毒有擴散的機會。

▲▼足跡。

已確認感染印度Delta病毒株為秘魯嬤孫案號「13332」、「13333」及司機「14298」、乘客「14409」和其同居友人「14407」、同居友孫子「14408」共等6例。而枋山群聚感染連同今日3例在內，本土病例累計增至10名確診者，沒有重症情形。

新增的3例是案號「14298」同住親友，分別為案號「14595」50歲妻子、「14596」88歲母親及負責照顧的37歲外籍看護「14594」，其妻在統一超商楓港門市工作，相關足跡均已消毒，曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若有上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應佩戴醫用口罩，儘速就醫。

這起群聚相關接觸者衛生局共匡列136人，皆已採檢，其中99人進行居家隔離，32人自主健康管理，5人自我健康監測。

縣府表示，感染源是傳染力較強的印度DELTA病毒株，當初境外移入的嬤孫是「14298」司機的乘客的親戚，入境後沒有回到戶籍地居家檢疫，反而是選擇阿嬤在枋山的娘家空屋居檢，還好縣府團隊警覺性高，電話關懷察覺不對勁請救護車送到這對嬤孫到醫院檢測確診，之後司機發病，經擴大疫調又發現二者似有關聯性，緊急採樣送請中央流行疫情指揮中心進行基因定序比對，最後證實枋山群聚案的病毒確實都是印度DELTA病毒株。

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