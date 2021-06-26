妻悲發千字文護仁武染疫夫！打臉恩主公誤診癌末　3度回診未篩檢

▲仁武群聚個案指標的家屬透過市議員邱俊憲發說明文 。（圖／翻攝邱俊憲臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名在三峽恩主公醫院的六十多歲的男子，被衛生局認定為「仁武群聚」的指標個案，不僅引發市長陳其邁跟三峽恩主公隔空對戰，現在高雄市議員邱俊憲在粉專《改變趁現在！邱俊憲》貼出仁武家庭群聚案的確診者老婆的說明，總共有兩千多字，希望把所有經過以及網路、新聞報導的言論做一個說明。

高雄市議員邱俊憲在25日下午4點多在自己的粉專貼出這一篇文章，同時他也強調：「本文章受當事人直接之託轉發，供大家參考，留言切勿謾罵、切勿獵巫，若太誇張即刪除」，這篇文章一開始就表明「我是仁武家庭群聚案的確診者家人，我有話想說」。

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確診者老婆因為疏忽造成社會恐慌向社會大眾道歉，她也說因為工作獨居在桃園，自己跟孩子在高雄，丈夫在兩邊往返，她先生並非是「癌末」，而是一開始發現膽結石，5月24日到28日在三峽恩主公醫院開刀治療，也有依照規定做篩檢，當時報告都為陰性，而且南北往返都是「回診」，並非是「端午節返鄉聚餐」。

▲仁武群聚個案指標的家屬透過市議員邱俊憲發說明文 。（圖／翻攝邱俊憲臉書）

高雄市衛生局也說這名確診者在6月7日以及6月17日都有出現呼吸道症狀，這個部分這篇貼文上頭是這樣解釋：「

6月3日第一次回診恩主公醫院拆線時，有和醫生反應出現咳嗽、呼吸道症狀，醫生回應：可能是手術插管的時候傷到，修養即可，並未做篩檢。6月7日第二次回診，也有再次跟醫生反應咳嗽、呼吸道症狀，醫院開藥讓丈夫服用。6月17日第三次回診，再次跟醫生反應咳嗽、呼吸道症狀，並且照X光發現肺部一大片陰影，醫生當下判斷疑似肺癌及進展快速」。



他們強調以上三次回診皆向院方反應咳嗽及呼吸道症狀，皆未此做篩檢。所以也因為被診斷疑似肺癌且進展快速，一切真的很突然，我們真的很害怕、覺得在跟時間賽跑，「當時丈夫已把後事逐一交代妥善，我們才決定緊急去拍全家福(小兒子年謹4歲、我與丈夫則沒有拍過婚紗照，深怕留下遺憾，因此我們希望在可能僅存的時間裡能夠留下最後的合影作為紀念，並不是像新聞媒體及網友所說的我們不顧疫情期間急著拍婚紗照」。



後來女兒跟女兒男友陸續出現發燒及嗅覺異常，就醫時診所醫生未判斷需要做篩檢，服藥後即退燒、嗅覺也在3到4天慢慢恢復，「此時不知丈夫已染疫，女兒男友則平時就有過敏性鼻塞，因此我們誤把以上症狀當成是一般感冒所致」，直到外甥女也有同樣症狀，才察覺不對勁並相約篩檢，採檢後在21日接獲確診通知。

▲仁武群聚個案指標的家屬透過市議員邱俊憲發說明文 。（圖／翻攝邱俊憲臉書）

她自己是透過新聞記者會才知道，原來恩主公醫院早在5月29日就有確診者，也就是「丈夫出院隔一天，且 丈夫就住在確診者的隔壁病房，我們於三次回診皆沒有收到通知，期間也沒有被匡列，最終是透過新聞才知道此事」。所以她很吶悶

：「我不禁納悶：為什麼恩主公醫院有確診者，卻完全沒對丈夫進行匡列動作？新北市政府也完全沒通報」？



而一開始醫院在24日發肺部診斷報告，確定不是肺癌末期，而是她認知新冠肺炎症狀或是後遺症的純肺部纖維化，但是她還很質疑「恩主公醫院的醫療疏失，不管是誤診肺癌或是告知咳嗽呼吸道症狀問題時的處理方式及防疫流程，沒有確切匡列及告知病患及家屬）產生非常大的疑問….」？



最後她強調為此次仁武家族確診案件說明，並不是要推卸責任、怪罪給誰，而是希望彼此都能在錯誤中學習並改進，「再一次為我們的疏忽，謹相信醫療資源給的答案就鬆懈了自己，感到非常抱歉，對不起。也望大家能諒解在以為即將失去親人的恐懼下我們的活動（拍全家福），非常抱歉，對不起」。

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