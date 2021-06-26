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染疫被誤診「肺癌末期」！仁武群聚案大逆轉　妻子悲痛還原全程

▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊,健保,醫療,終生照護（圖／姜國輝記者攝）

▲仁武群聚案過程逆轉，確診者妻子出面還原狀況。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

新冠本土疫情持續延燒，高雄仁武爆出家庭群聚案，引起網路一片謾罵。對此，仁武群聚案首例個案的妻子出面還原狀況，原來當時因為被誤診，才會衍生後續一連串的事件。

妻子提到，丈夫原先獨居在桃園工作，她與子女則住在高雄，丈夫因為膽結石，5月24日至28日到新北三峽恩主公醫院，接受住院治療，住院前依照規定，進行抽血、快篩以及PCR檢測，結果皆為陰性。

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等到丈夫手術結束，她不放心丈夫一人在北部，因此開車接回南部養病，並非端午連假返鄉聚餐，沒想到家人的住址竟然被公布，讓全家都相當驚慌。

妻子指出，丈夫返家靜養期間，出現咳嗽、呼吸道症狀，6月3日到恩主公醫院拆線時，有向醫師反映，醫師則說「可能是手術插管的時候傷到」，只要求持續靜養，6月7日回診時，依然再次反映症狀，卻都沒有篩檢，只開了藥物讓丈夫服用。

▼確診病患三度到恩主公回診，被診斷為疑似肺癌，且進展快速。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

直到6月17日第三次回診，妻子再度反映「丈夫有呼吸道症狀」，才進行X光檢查，當時醫師判斷「疑似肺癌」，且進展快速。由於事情來得太突然，一家人相當害怕，丈夫也開始交代後事，妻子害怕留下遺憾，才決定拍全家福照片，卻被渲染成「不顧疫情急著拍婚紗」。

後來女兒、女兒男友發燒、嗅覺異常，就醫時只拿到藥物，並未進行篩檢，加上服藥以後，症狀逐漸緩解、嗅覺恢復，因此一家人沒有察覺異常，直到外甥女出現相同症狀，才緊急進行篩檢。

後來篩檢結果出爐，除了妻子以外，一家人全數確診，接著事件發酵，而妻子也透過記者會才知道，在丈夫出院的隔天，恩主公醫院就出現確診者，且「住在丈夫隔壁的病房」，但他們連續3次回診，都沒有收到通知，也沒被匡列。

6月23日再度收到醫院的肺部診斷報告，女子才得知，原來丈夫並非罹患肺癌，而是單純肺部纖維化，鬆了口氣的同時，也對院方的醫療疏失感到不解，為何沒有確切匡列、告知病患家屬，才導致後續一連串的事件。

▼直到後來收到醫院的診斷報告，才確定丈夫並非罹癌，而是肺部纖維化。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,保健,膝蓋,疼痛,運動員,運動,健身,關懷,疼痛,病,疾病,心臟病,醫療保健,鬱悶,蕭條,絕望,挫折（圖／123RF）

最初他們還不曉得，到底是在哪裡感染，直到高雄市衛生局疫調回溯，才知道恩主公醫院早有案例，且丈夫三次回診時，都有告知出現咳嗽、呼吸道症狀、肺部症狀，恩主公醫院卻未採取任何行動。

妻子表示，會做出如此說明，並非為了卸責，而是希望彼此能在錯誤中改進，希望未來在防疫流程上，自身、相關單位能夠更加謹慎，以防疫情擴散，「也望大家能諒解在以為即將失去親人的恐懼下我們的活動（拍全家福），非常抱歉，對不起。」

對此，恩主公醫院在臉書上回應，該名病患到醫院就診時，醫師有發現異常，建議立刻採檢或安排入院，但被病患拒絕。

▼恩主公醫院的回應。（圖／翻攝臉書／恩主公醫院）

▲▼恩主公醫院回應。（圖／翻攝臉書／恩主公醫院）

 
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