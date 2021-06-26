Delta強襲屏東！他揪出這些人「採檢都沒事？」　網全驚：說到重點了

記者邱晟軒／綜合報導

Delta變種病毒襲台！除了最初從祕魯返台屏東祖孫2人，指揮中心今（26日）指出，接觸者屏東白牌車司機傳播鏈7人、以及今新增的3名個案，均驗出相同病毒株。對此，有網友發文提出疑問，跟祖孫2人同班機的乘客和機組人員呢，「採檢後都沒事嗎？」貼文一出，立刻引起網友驚呼，「說到重點了！」

指揮中心今表示，屏東一對從秘魯返台確診祖孫，證實感染印度變種Delta病毒，經過進一步調查與其有接觸的屏東計程車司機等7名本土群聚個案進行基因定序，結果確認國內首度出現本土Delta確定病例。

指揮中心今指出，有關屏東COVID-19 Delta印度變異株群聚及其相關感染事件，目前累計12例確定病例，其中6例經基因定序後，均為Delta印度變異株，分別為秘魯境外移入確診祖孫2人(案13332、13333)及案14298、14407、14408、14409。

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▲針對Delta病毒襲台，有網友發文提出新疑問。（圖／翻攝自批踢踢）

不過，有網友在批踢踢八卦板以「奇怪，跟祕魯祖孫搭同班飛機的乘客呢？」為題發文指出，確診祖孫自秘魯返台下飛機後，一路到屏東居家隔離，過程一定經過不少地方、接觸很多人，「最基本的，跟他們搭同班飛機的乘客和機組人員呢？採檢後都沒事嗎？」

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛留言，直呼「對齁！」、「說到重點了」、「細思極恐」、「你不要這麼專業好嗎」、「火車不要停屏東內所有車站！拜託」、「祕魯到台灣要一天喔，怕爆」；不過也有人指出，「理論上應該都會框啦！」。

▼屏東縣長潘孟安說，縣府全力防堵枋山疫情 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）