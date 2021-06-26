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莫德納來了！擴大接種對象至第八類　指揮中心：106萬劑7／1開打

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市開放孕婦施打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者董美琪／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日表示，目前進口國內之274萬劑莫德納(Ｍoderna) COVID-19疫苗將陸續完成檢驗封緘，預計於7月1日起，陸續配送至地方政府衛生局及指定醫療院所，並開放第一類至第八類對象接種。第一階段預計分配各地方政府衛生局約106萬劑，分兩梯次配送，第一梯次配送約64.3萬劑，預計於7月1日陸續配達，第二梯次配送約41.8萬劑，預計7月8日陸續配達。

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

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指揮中心指出，第一階段疫苗各地方政府分配數量係以下列原則核估，並將依各地方政府衛生局規劃，配送至衛生局或其指定醫療院所：

一、各縣市第五類「居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象」中，尚未接種疫苗之64歲以下與75歲以上服務對象及所有照服員人數總計之6成。

二、各縣市第五類「其他機構(含矯正機關工作人員)」尚未接種人數。

三、各縣市莫德納(Moderna)COVID-19疫苗已分配數。

四、各縣市65-74歲長者30%人口數。

另第二階段各地方政府分配數量則以65-74歲長者20%人口數所需疫苗數量核估，將視第一階段疫苗接種情形配發。

指揮中心說明，有關第七類對象「維持國家安全及社會機能正常運作者」是經由各中央目的事業主管機關認定，並依據其感染風險決定為優先接種對象後進行造冊，列為首波接種之國家關鍵設施或維持設社會正常運作必要工作人員。

上述對象的疫苗需求量，原則直接配送至各部會指定之COVID-19合約醫療院所，各醫療院所可視接種量能，透過原預約機制，或安排於特定時段集中接種。只是莫德納(Moderna) COVID-19疫苗於2-8℃配達後僅能保存28天，請第七類對象於預約日或接獲通知日期後，儘速前往接種，以利指揮中心視各醫療院所接種情形與庫存量，通知醫療院所逐續開放其他類對象接種，發揮COVID-19疫苗最大效益。

指揮中心表示，第一階段配送之莫德納(Ｍoderna) COVID-19疫苗為美國提供之250萬劑其中一部分，將以2-8℃溫層配送，其包裝為每瓶14劑，10瓶一盒，接種單位可針對當日最後一瓶疫苗開瓶的剩餘劑，規劃候補名單機制，有效利用COVID-19疫苗。

指揮中心提醒，為確保疫苗接種安全，建議先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾，接種後請於接種處或附近留觀至少30分鐘，一般民眾則建議至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。

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