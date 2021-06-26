養護中心最陰2住民！連6次都過關　7採PCR轉陽性確診無症狀

日本外務大臣茂木敏充25日表示，決定追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣，也是日本繼6月4日無償提供124萬劑AZ疫苗給台灣後的第2批，到今天正好相隔3週。對此，國民黨立法院黨團26日表示，日本提供台灣疫苗令人欣慰，但也印證「無能的領導者是全民的不幸」。