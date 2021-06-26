養護中心最陰2住民！連6次都過關　7採PCR轉陽性確診無症狀

記者郭世賢／基隆報導
中央疫情指揮中心今（26日）公布國內新增本土個78案例，確診死亡個案新增13例；基隆市增3例，累計共280人確診染疫。3例確診個案中，其中2名養護中心住民，先前6採全陰，6/25日第7採確診，無症狀，已收治醫院。
▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）
林右昌表示，26日CDC公布基隆3例確診個案，（案14611）60多歲女性，為（案12858）60多歲男性，汐止工業檢驗員的友人，6/12日列接觸者採檢陰性，匡列居家隔離，6/24日執行解除隔離前PCR採檢確診，已收治集中檢疫所；（案14629）70多歲女性，養護中心住民，原匡列黃區；先前6採全陰，6/25日第7採確診，無症狀，已收治醫院；（案14630）80多歲男性，養護中心住民，原匡列紅區；先前6採全陰，6/25日第7採確診，無症狀，已收治醫院。
▲6月26日基隆公布3例確診個案。（圖／基隆市政府提供）
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