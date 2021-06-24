北市府質疑不懂疫調　基隆回嗆：北農指揮官是柯P「還在狀況外」

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

北農群聚感染幾乎造成台灣防疫新破口，台北市長柯文哲甩鍋基隆、新北，台北市府發言人陳智菡質疑基隆不懂疫調。基隆市政府代理發言人游本明回嗆，北農發生疫情柯文哲市長是指揮官，台北市府責無旁貸，毋庸置疑！顯然北市府還在狀況外，情緒性言論不予置評。

游本明指出，基隆2名在北農上班的確診者，其中1位確診者在疫調時即表示，「同事（居住在台北市）在6/7日就確診」。依照北市發言人陳智菡的說法，這位確診者本就該由台北市疫調，同時應通知基隆市匡列接觸者，但基隆市在6/12日獨立完成2位確診者疫調前，完全沒收到台北市的任何通知。

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再者，從基隆市針對2位確診者的完整疫調中清楚得知，除了休假，兩人都是從家中到北農且自行開車。1位是獨居，另1位是與母親同住（母親也同為北農員工）。疫調結果很清楚顯示，2位基隆市民是北農職場染疫的受害者。

游本明說，若說北農的菜價管理，絕對是總經理的責任，但如今北農是爆發疫情，台北市長是當然指揮官，責任清楚明白，毋庸再議。

游本明表示，2020年2月8日寶瓶星號事件，基隆市壓力雖大，但努力與中央合作化解危機，林右昌市長並不會因為港務公司是交通部管的，就覺得跟基隆市長沒有關係。

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