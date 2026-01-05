上班族喊「尾牙改辦1時段」最人性　一票苦主：假日超崩潰

▲不少上班族坦言，不喜歡參加尾牙。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

對上班族來說，參加尾牙的心情超級複雜，既想抽大獎，又不想被迫社交、犧牲休息時間。對此，一名網友突發奇想直呼，如果尾牙能辦在中午時間，既不佔用私人下班時間，又更獲好評。文章引發網友哀號，「我們尾牙還都辦在假日的時候吃勒，超傻眼」、「我們辦在假日午餐」。

一名網友在Threads認真發問，為何公司尾牙不能辦在午餐時間，這樣一來就不會佔用員工的下班時間，說不定員工吃得會更開心。

苦主嘆：尾牙辦在假日更傻眼

貼文一出，立刻釣出大票網友熱議，「因為公司覺得：下班時間＝你的時間＝公司可以用」、「我們尾牙辦在禮拜六晚上，有讓你稍微平復一點嗎？我們周休二日的」、「而且餐廳都選離捷運又遠又難停車的地方」、「都選平日下班趕去吃，隔天還要上班真的很累」、「因為還要唱歌、抽獎，會花很多時間」、「我以前的公司尾牙是一整天，白天去樂園玩，然後再去吃晚餐」、「因為不能喝酒」、「懷念疫情沒尾牙直接發現金，通通有獎」、「晚上吃尾牙可以，但不要表演好嗎，根本懲罰員工」。

也有人緩頰表示，「要看該公司的業務特性，如果該公司對外業務不明顯，老闆大可放員工半天假，中午吃尾牙，或是像王品集團那般豪氣，全台分店不營業一天，中午於南港展覽館辦尾牙，但若金融業營業日中午吃尾牙，您覺得金管會將會如何看待呢」。