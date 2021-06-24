快訊／基隆養護中心5染疫均「6採PCR轉陽無症狀」　momo員工也中

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（24日）公布國內新增本土個129案例，確診死亡個案新增6例；基隆市增9例，累計共296人染疫。9例確診個案中，其中有5人是養護中心，分別為3名住民、2名工作人員，先前5採皆陰性，第6採陽性確診；另1名（案14435）30多歲男性為富邦MOMO集團員工，因公司出現快篩陽性案例，6/22日公司停工並安排全體員工採檢，經PCR採檢確診染疫。

林右昌表示，24日CDC公布基隆9例確診個案，（案14428）50多歲女性，養護中心工作人員，原匡列紅區高風險接觸者，先前5採皆陰性，第6採陽性確診，無症狀，收治醫院；（案14429）90多歲男性，養護中心住民，原匡列紅區高風險接觸者，先前5採皆陰性，第6採陽性確診，無症狀，收治醫院；（案14430）30多歲女性，為案14268（燒烤店老闆）的姊姊，匡列接觸者，經採檢確診，已收治醫院；（案14431）20多歲女性，案14268（燒烤店老闆）的妻子，匡列接觸者，經採檢確診，已收治醫院。

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確診者（案14432）70多歲女性，養護中心住民，定期監測採檢確診，原匡列紅區高風險接觸者，先前5採皆陰性，第6採陽性確診，無症狀，收治醫院；（案14433）60多歲女性，養護中心住民，定期監測採檢確診，原匡列紅區高風險接觸者，先前5採皆陰性，第6採陽性確診，無症狀，收治醫院；（案14434）20多歲男性，養護中心工作人員，定期監測採檢確診，原匡列紅區高風險接觸者，先前5採皆陰性，第6採陽性確診，無症狀，收治醫院；（案14435）30多歲男性，新北市新莊區富邦MOMO集團員工，因公司出現快篩陽性案例，6/22日公司停工並安排全體員工採檢，個案經PCR採檢確診，收治醫院；（案14472）60多歲男性，身體不適，自行就醫，經採檢確診，疫調中。

▲▼6月24日基隆公布9例確診個案。（圖／基隆市政府提供）

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