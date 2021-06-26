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3000隻海獅佔領海灘！漁民鏡頭前抱怨「牠下秒破門抗議」

▲3000隻海獅躲避虎鯨攻擊而躲到智利岸邊。（圖／記路透）

▲3000隻海獅躲避虎鯨攻擊而躲到智利岸邊。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

智利比奧比奧大區一處海攤被約3000隻海獅佔領，據了解，這些海獅為了要躲避狂風及虎鯨等掠食者，只好通通跑到岸上。當地居民見到數量眾多的海獅也紛紛覺得非常興奮，趕緊跑到海灘朝聖，不過這群海獅對當地的漁民來說卻非常困擾，更直呼牠們是「海獅瘟疫」。

根據《每日郵報》報導，約3000隻的海獅為了躲避狂風及虎鯨等掠食者，紛紛跑上智利比奧比奧大區沿岸海灘並佔領該地，卻讓當地漁民感到非常困擾，因為這些海獅已經在這裡待了約28天，牠們有時候會跑到船上休息，有時甚至還會導致船隻沉沒，因此漁民們直指這根本是場「沒有得到控制的海獅瘟疫」。

▲3000隻海獅躲避虎鯨攻擊而躲到智利岸邊。（圖／記路透）

▲當地居民紛紛朝聖上千隻海獅的景象。（圖／記路透）

從採訪影片中也可以看到，當一名漁夫向鏡頭抱怨這些海獅時，竟然有一隻海獅衝破隔離沙灘與港口的閘門，揮著自己的手啪嗒啪嗒的走進來，嚇得漁民和記者連連退後，而漁民揮了揮手試圖將海獅趕走，不過這隻海獅根本無動於衷。

不過，上千隻海獅佔領海灘的景象，對當地居民來說卻非常驚奇，大家紛紛跑到附朝聖，許多民眾除了表示看到這些動物「真的太棒了」外，也對牠們為了躲避虎鯨攻擊而只能待在這裡感到很遺憾。

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