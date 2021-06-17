廣東台山核電廠傳「放射性威脅」！　漁業署：嚴密監控沿近海域

▲廣東台山核電廠。（圖／路透社）



記者許展溢／台北報導

大陸廣東台山日前傳出核電廠核的反應堆正在洩漏裂變氣體，可能對附近居民造成安全危害，廣核集團回應，台山核電廠兩台機組各項運行指標都滿足核安法規，且監測數據顯示，電廠及周邊環境指標正常。漁業署今（17日），為避免沿近海域受到污染影響漁船作業及魚產食用安全，會與原能會密切監控沿近海域。

根據報導，該份報告由台山核電廠的協助營運方，法國核反應堆製造商法馬通（Framatome）於6月3日向美國國務院發出。報告中除了提到放射性物質洩漏，還以「放射性威脅迫在眉睫」（imminent radiological threat）形容目前情況的緊急性。

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漁業署指出，沿近海約2萬艘船筏、年約18萬5千公噸漁獲，產值180億，主要漁獲種類為鯖鰺、白帶魚、鎖管、鬼頭刀等，漁業界針對此次核電事故會否污染沿近海海域極為關注，該署與漁業界立場一致，均不希望沿近海海域受到污染，畢竟沿近海漁場維繫眾多漁民生計及水產品直接供應國內消費所需。

漁業署表示，本次廣東台山核電廠事件為疑似放射性惰性氣體外洩，經原能會就所轄63處即時環境輻射監測站及其他國家相關監測結果，目前尚無輻射異常情形。為確保水產品食用安全，解除漁民疑慮，將針對較可能受影響的鄰近西南沿近海魚貨進行加強監測，規劃對澎湖、嘉南、高屏等7縣市，採集充足樣本數之洄游性或底棲魚種送驗，另外，水試所在近期內亦會採集台灣周邊海域62個測站水樣，送原能會檢測海水輻射值。

漁業署最後強調，為保護消費者食用安全，捍衛漁民權益，將持續透過跨部會通力合作，共同就放射性物質、漁場環境監測、水產品安全及漁民權益等議題執行相關因應措施。