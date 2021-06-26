80%成人有新冠抗體！　舊金山灣區「邁向群體免疫」

▲ 美國加州即將告別口罩與社交距離，回復正常生活。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

印度Delta病毒襲來，全球防疫再拉警報。不過先前疫情嚴重的美國舊金山灣區則表示，他們已經有將近80％符合接種資格的居民施打至少1劑新冠疫苗，完全接種率也達到68％。而日前加州大學舊金山分校流行病學教授盧瑟福（George Rutherford）也直指，當地正朝著「全體免疫」的方向發展。

根據加州當地媒體《The Mercury News》報導，加州政府日前公布加州整體免疫力為76.6%，其中舊金山灣區更有80%成年人身上都有新冠抗體。盧瑟福表示，舊金山灣區的整體抗體數值已經逐漸提高，由於病毒傳播水平低、安全性提高，相較於前一個月的70%，表明了當地正朝著群體免疫的方向邁進。

▲舊金山機場可免費施打輝瑞、嬌生疫苗。（圖／舊金山機場提供）



不過盧瑟福也指出，年輕人在接種疫苗方面的進度仍然落後，12歲到17歲的人只有40%得到完全或部分保護；18到49歲的人則是64%；50歲以上的人則為78％，「Delta病毒對18歲以下的人來說仍然是一個重大威脅，很難去確定到底什麼時候才能達到所謂的群體免疫或是社區的廣泛保護，因為這取決於很多因素，包括傳播病毒的特性等等。」

盧瑟福分析，「按照估計，最一開始的新冠病毒傳染率為3，意即一個人染疫可能會傳給3個人，因此當時專家估計約要67％的人口受到保護，就能達到全體免疫。但現在Delta變種病毒的傳染性大約是原始病毒的兩倍，如果在加州擴散，則至少需要84%或86%的人口受到保護，才能達到全體免疫；而如果新冠病毒跟Delta病毒同時傳播，則需要80%甚至更高的保護力。」

▲舊金山年輕人的接種進度仍緩慢。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，加州採用血清調查研究全體州民的保護力，來確定他們體內是否攜帶先前感染或是接種疫苗過後的抗體，不過這些調查數據並非隨機，也無法反應真實的社會經濟、年齡等因素，像是這些調查基數都不包括尚未符合接種資格的12歲以下人口；且隨著全州抗體水平的變化，在保護力方面也有明顯的地區差異。

像是加州南部邊境因在疫情初期爆發大規模感染，因此現在有著該州最高的免疫指數86.5%；而北部廣闊地區的農村則受到病毒影響較小，只有54.4%，因此對疫苗接種的抵抗力也更強，隨著脫掉口罩的趨勢興起，加上傳染性極高的Delta病毒傳播，仍有許多人還是感染的高風險族群。